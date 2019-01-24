吃對了嗎？這個水果能改善腸道菌叢和免疫系統

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）年節九天長假即將來臨，許多醫療院所也跟著放假，多數民眾在過年期間作息會不正常、飲食易暴飲暴食，很容易出現腸胃不適以及感冒、呼吸道感染等症狀。中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科主任林文元提醒，春節期間門診大多休診，而預防疾病的最好方法，就是要提升身體的免疫力。

林文元醫師指出，研究顯示，無論是對先天（延長嗜中性白血球的有效壽命）或後天免疫系統而言，維生素Ｃ均可改善免疫系統功能。維生素C 具有多項特性，如抗發炎、抗病毒、抗菌、抗氧化等功能，有助降低身體因代謝造成的氧化傷害，同時強化免疫防禦系統，阻擋疾病入侵。

柳丁、奇異果、蘋果等都是富含維生素Ｃ的蔬果，以奇異果為例，奇異果的營養密度是蘋果的6-10倍，維生素C含量更是柳橙的1.5至3倍，研究指出，一天食用三顆黃金奇異果，可以增強身體的抗氧化能力，強化免疫系統。

而對容易感冒的族群來說，奇異果中的維生素Ｃ、Ｅ能降低因氧化壓力所導致的細胞損傷，並減緩鼻塞的嚴重度及喉嚨痛的持續時間，食用黃色奇異果還能緩和免疫系統，減少感冒的發生率與症狀。

林文元醫師提醒民眾，腸道是身體最大的免疫器官，其中腸道的黏膜就是確保將有害微生物、過敏原、無法消化的食物大分子阻擋在外的守門員，以免細菌進入引發腸道不適。從水果中適量攝取酵素、膳食纖維和有機酸可幫助刺激黏蛋白生成，建立抵抗病原體的保護層，阻隔有害外來物。

過年團圓圍爐，少不了豐盛年菜，再加上吃多年節零食，大量蛋白質、高油脂、高精緻澱粉食物又缺乏蔬果的纖維質的飲食，容易引起消化不良、便秘、腹脹等腸胃問題。林文元醫師提醒，年節期間也要攝取足量蔬果，才能維持消化道正常運作，尤其是要選擇富含膳食纖維的水果，能改善菌叢，有助舒緩腹脹、腸胃不適、便秘等症狀，提升腸道健康。