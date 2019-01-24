2019年度百大思想家 政委唐鳳入選

美國外交政策期刊公布2019年度百名全球思想家名單，其中，作為全球唯一一位跨性別內閣閣員的行政院政務委員唐鳳，獲讀者推薦入選。

「外交政策」（Foreign Policy）今天公布2019年度百名全球思想家（Global thinkers）。外交政策今年將名單分為10大項，唐鳳入選的是「讀者選擇」大項。同樣入圍這一項目的還有韓國總統文在寅、前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）與白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等人。

期刊以「全球唯一一位跨性別內閣閣員」介紹唐鳳，說明她曾是知名電腦程式設計師與企業家，還特別介紹她在2018年時，以台灣數位閣員身分，透過iPad以視訊方式在聯合國發表演說。

創新工場創辦人李開復也入選「科技」項目思想家。曾在蘋果、微軟與谷歌工作的李開復認為，人工智慧（AI）與人類可以共存，他也認為由於中國的超強創業文化，中國終將在科技競賽中趕上美國。

期刊選出的過去10年10大思想家，包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、前美國總統歐巴馬（Barack Obama）、阿里巴巴創辦人馬雲、我也是運動（#MeToo）女性、國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）、歐洲聯盟主管競爭事務執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）。

此外還有美國有線電視新聞網（CNN）國際政治評論員札卡利亞（Fareed Zakaria）、微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill and Melinda Gates）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），以及包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）等在內的強人們（The Strongman）。

北韓領導人金正恩、美國史上最年輕眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）則名列40歲以下思想家名單。

期刊今年也特別增設過世思想家項目，前聯合國秘書長安南（Kofi Annan）、日前遇害的華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、物理學家霍金（Stephen Hawking）、美國重量級聯邦參議員馬侃（John McCain）等知名人物都在列。