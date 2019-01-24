波音成功試飛「飛行車」 2023推手機叫「車」服務

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）波音公司23日宣布成功試飛了其所研發的「飛行車」原型，雖為一小步，卻是波音邁向全球城市運輸、郵遞服務革命的一大步。

《路透》報導，隨著自駕科技一日千里、塞車問題舉世皆然，多家公司無不想在自動飛行載具市場分一杯羹，致力研發可垂直升降的飛行器。十年內，對該技術的龐大投資可望為航空產業帶來變革。

包括空中巴士（Airbus）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）及多家新創公司皆投入相關研發計畫，全球最大飛機製造商波音（Boeing）當然不能缺席。

本次成空試飛的波音飛行器，全長9公尺，外型結合了直升機、無人機與固定翼飛機等特色。該機具22日在維吉尼亞州的一處機場成功起飛數英尺高，在空中停留一分鐘後緩緩降落。

在飛行運輸市場方面，波音目前面臨的最大障礙來自安全與法規議題，如何整合傳統陸上交通與飛行車，並非易事。波音正攜手新創公司SparkCognition，與美國聯邦航空總署（U.S. Federal Aviation Administration）制定城市立體交通管理系統，以及如何讓自駕飛行車在高樓大廈間穿梭自如之規畫。

除了於去年收購飛行技術公司Aurora Flight Sciences，加速自駕飛行載具之研發，波音也正與優步（Uber）合作，擬於2023年推出手機叫車服務，當然這裡指的是飛行車。預計推出的兩種空中計程車，分別可載2名與4名乘客，飛行距離可達50英里（80公里）。

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