睽違5年 泰國宣布3月24日大選

泰國王室今天頒布王室命令，選舉委員會須從今天算起5天內公布大選日期，選委會下午開會後宣布，3月24日舉行國會大選。這是繼2014年後，泰國睽違5年再度舉行大選。

2014年泰國軍方政變，之後由軍政府掌權，政府不斷推遲國會大選日期，2018年12月宣布解除禁止5人以上的集會及政治活動的禁令，允許政黨舉辦政治集會或示威，並表示將於今年2月24日舉行大選。

不過，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）遲未簽署允許選舉委員會公告選舉日期的命令，各界不斷猜測大選日期，抗議團體在最近幾週四度發起「我們要投票」（We Vote）運動，呼籲政府儘快舉行國會眾議院大選。

泰國王室今天公布王室命令並立即生效，從今天起5天內，選舉委員會必須公告大選日期。

選舉委員會下午舉行委員會議後，由選委會主席逸提蓬（Ittiporn Boonpracong）宣布，3月24日舉行大選，參選人2月4日至8日辦理登記。

根據2017年的泰國憲法，參議員共250席，其中50席由選舉委員會指派，其餘200席由軍政府組織「國家和平暨秩序委員會」（NCPO）指派。眾議員共500席，由18歲以上的公民在全國350個選區選出350名（可海外及提前投票），另150名眾議員依政黨得票比例分配。

泰國總理辦公室發布聲明表示，決定選舉日期是選委會的權責，相信選委會考量泰王加冕典禮的因素，避免和5月加冕典禮的準備期重疊。總理辦公室也呼籲選民要團結與保持秩序，讓選舉活動可透過民主程序進行，若發生衝突則可能會造成像過去那樣的政治危機。

總理辦公室表示，預計今年中，經過民主程序的新眾議院和新政府可以就位。

2011年泰國大選，前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）與為泰黨獲勝，盈拉上台執政，2013年11月，民主黨籍的蘇德（Suthep Thaugsuban）與數個團體發起反政府的示威抗議，被稱為黃衫軍，與親政府的紅衫軍發生多起衝突。

2013年12月，盈拉解散眾議院，訂於2014年2月2日舉行大選，但由於反政府示威者的阻擾及民主黨杯葛選舉，大選未能全部完成，泰國憲法法院2014年3月21日以違憲為由判決選舉無效。

2018年12月11日，泰國政府公報公告國會議員選舉法生效，依2017年生效的泰國憲法規定，全國大選必須在選舉法生效後150天內舉行。