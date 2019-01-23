【快訊】臺北市立聯合醫院流感群聚 護理師、病患雙雙中招

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）臺北市立聯合醫院和平院區1月10日至21日間共13人確診A型流感，院內已給予藥物治療，也已針對82名接觸者進行預防性投藥。

北市聯醫19日有多位護理師發燒、22日向衛生局通報13例，分別為7位病患、6位護理師。疾管署指出，多數個案經治療後已退燒，6名護理師中，5人目前在家休養，1人症狀緩解已恢復工作；7名病患中，1人已出院，5人分別轉至3間病房隔離治療，另有1人因出現肺炎症狀，轉收治加護病房治療。

北市聯醫經評估已給予該病房相關接觸者（含工作人員及病患）預防性投藥，將持續健康監測至1月29日。疾管署與北市政府衛生局除持續監測疫情外，院方亦已加強相關防治措施，包含同仁與訪客絡時配戴口罩，院內進行環境消毒、清潔，將有症狀病患進行隔離等多項措施。

聯醫和平院區醫務長陳重榮表示，院內所有護理人員都有接種過疫苗，但疫苗並不是百分百有效，雖然以前也有接種後仍染病的零星個案，但不能一概而論，原因還需要進一步了解。

陳重榮提醒，流感之潛伏期為1-7天，接觸者採自主健康管理，若出現症狀，須立即就醫；並呼籲有類流感症狀的民眾盡量在家休息，不要進出醫院或人潮擁擠的場所，若必須出門時宜戴上口罩。