誠品行旅【新歲團聚‧萬福金安】春節饗宴

「寒辭去冬雪，暖帶入春風，共歡新故歲，迎送一宵中」一首出自唐太宗的詩詞，生動地描繪身處宮苑之中與君臣后妃們團聚飲酒歡宴，共同喜度除夕守歲時分的熱鬧景況，藉由「相聚團圓」的美好寓意，誠品行旅在已亥新年以「新歲團聚‧萬福金安」為主題，自2019年除夕夜起推出經典中式桌宴及創意西式套餐兩款圍爐提案，期許在年終歲寒之際，為團圓宴裡迎來暖洋洋的春天喜氣，在新的一年裡祥福滿載又如意！

新春團聚首推坐擁台北101與信義區絕佳視野的16F「The Penthouse品居」多功能宴會廳，在2月4日除夕當晚推出「萬福金安 除夕圍爐宴」，提供NT$13,800+10%的五人桌席及NT$25,800+10%的十人桌宴，以鮑魚、花膠、烏參、干貝、香檳茸等珍貴食材，呈獻豐盛的中式山海美饌，而迎接2019已亥豬年到來而特別設計的「蜜漬洛神盤克夏戰斧豬」，則呈現「諸事如意」的美好祝福；餐後的經典宮廷御膳小點，包含芸豆卷、驢打滾、金糕等五款細緻點心，則重現古時皇室中的時代風華，為團圓宴劃上一道富貴吉祥的年節風景，打造出獨一無二的難忘除夕夜。訂位洽詢專線：+886-02-6626-2888 The Penthouse品居。

而擁有全新雅緻空間，可遠眺城市美景及盎然綠意的二樓In Between之間餐廳，自2月4日除夕當晚至2月6日大年初二的午、晚餐時段，將為旅人饕客獻上「新歲團聚饗宴」，西餐主廚團隊以西式創意手法詮釋中國年必不可少的山珍海味，精緻前菜包含了「海膽豆腐鮭魚卵」、「薑汁薏仁粥/九孔鮑魚」、「Ōra King國王鮭及干貝佐魚子醬/白花菜湯品」及「春雞佐冬季松露/芥菜醬汁」，為充滿濃濃中國味的春節增添別具雅致的西方新表情；精彩的主餐菜式則有「頂級美國戰斧牛排40oz及波士頓龍蝦」或「頂級紐約客牛排10oz搭配香煎帕瑪火腿裹加拿大黑鱈、肥豬蝦及法式噶瑪蘭豬佐野莓醬汁」等可供選擇，並提供個人、雙人套餐及4人分享套餐，每人價位NT$3,200起+10%，無論是小家庭歡度年夜或是大家族同聚圍爐，貼心組合皆能滿足不同需求，為新春團圓饗宴注入如暖陽般的美好自在。訂位洽詢專線：+886-02-6626-2882 In Between之間餐廳。