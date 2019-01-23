鄭麗君：轉型正義不能簡化為「去蔣化」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）文化部長鄭麗君昨(22）日遭資深藝人鄭惠中打巴掌，鄭麗君今(23)日出面回應，強調不該聚焦是否提告或接受道歉，更不該將轉型正義不合理標籤化，「轉型正義不能簡化為去蔣化，是在民主化。」

鄭麗君昨出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，卻被鄭惠中打了一巴掌，引發軒然大波。鄭麗君今下午面對大批媒體，神色凝重但語氣依舊冷靜堅定。中央社報導，鄭麗君重申自己昨日在臉書的立場，希望大家珍惜台灣得來不易的民主。不過，在近15分鐘的回應裡，一提及那一巴掌，她一度停頓，「昨天整個臉上都麻麻的」。

鄭麗君說，看到昨天鄭惠中對外的兩度說明，發現她對中正紀念堂的轉型處理是有誤解的，且提出不符合事實的資訊，「我有責任跟大家說明，轉型正義不能簡化為去蔣化，而是在民主化。」

為此，鄭麗君特地帶了衛城出版的「無法送達的遺書」，希望鄭惠中能看看這本書，也能去國家人權博物館看一看。

鄭麗君部長今天特地帶著「無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人」這本書，呼籲社會理性面對衝突事件。中央社

有媒體提問指出，藍營針對巴掌事件回應「官逼民反」一說，鄭麗君再度說明，透過這事件，大家該共同學習珍惜民主，「任何暴力行為都是不對的，任何事後的主張跟理由，都不能合理化暴力行為本身，不該鼓勵暴力，任何從政工作者都該有這樣的原則。」