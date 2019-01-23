108學年度大學學測周五登場 明日下午開放查看試場座位

108學年度大學學科能力測驗將於25及26日兩天登場，明( 24)日下午2時至4時開放考生查看試場座位， 開放時間結束時將準時關閉，請考生務必把握時間。

今年新北巿共計有1萬9,534名考生報考，較去年增加459名 。新北巿境內設有新北一考區5個考場(新北高工、國立華僑高中、 板橋高中、新莊國中及新莊高中)；新北二考區4個考場( 新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中)， 以及臺北四考區1個考場(新店高中)，共計設置10個考場， 492個試場(含預備試場)。

新北巿政府教育局提醒考生，預先了解交通動線，親自查看試場， 避免因無法準時到達考場或跑錯考場。 如發現有座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題， 請務必儘速聯繫考場試務人員協助解決， 切勿私自移動桌椅或更改標示單資料， 以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。此外，巿立新莊高中與巿 立新莊國中，名稱相似，請考生特別注意。

本次學測調整考試時間與考科節次，考試時間國文（選擇題）80 分鐘，國寫為 90 分鐘，英文考科與數學考科均為 100 分鐘， 社會考科與自然考科均為 110 分鐘；考試下午第一節自 12:50 開始。調整考科節次依序為第一天：英文、國文（選擇題）、社會； 第二天：數學、國寫、自然，請考生務必依照考試時間應試。

考生入場應試時須攜帶國民身分證或有照片之健保卡或駕駛執照或護 照或居留證正本查驗身分，請考生於應試前備妥相關有效身分證件， 並於考試當日攜帶入場應試，並建議同時攜帶「考試通知」 以利查找試場。大學入學考試中心已於網站公告「試場分配表」 與詳細考場地點，考生可先行登入大考中心網站查閱，或撥打電話（02） 2364-3677進行語音查詢。 試前請詳閱簡章之作答注意事項及試場規則。根據歷年統計， 考場違規事件，以應試時手機響起為最多， 提醒考生務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴， 以免因不慎而遭扣減考試成績。

新北市政府本於服務市民及新北市學子的美意， 聯合各局處及各試場學校，積極籌備各項考場服務工作。 考試當日將在各考場提供包種茶飲用， 提醒陪考家長及考生務必自行攜帶環保杯。配合考試加開公車班次， 進行交通管制與疏導、緊急醫療支援、 設置陪考人員服務區等多項便民服務，祝福各位學子「試試」如意， 金榜題名！