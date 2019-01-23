中華電信領先啟動NB-IoT智慧瓦斯雲服務

為推動我國智慧瓦斯雲服務，中華電信於108/01/ 23邀請全國各大瓦斯業者，舉辦「瓦斯雲服務展示會」， 展示瓦斯雲系統搭載NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)新通信技術解決方案， 該方案結合中華電信智慧聯網大平台，提供遠端讀錶、遠端開錶、 遠端關錶與即時告警等多項功能，並於現場展示開發與應用成果， 成功揭開瓦斯雲物聯網時代之序幕。

經濟部能源局已制定天然氣事業法36條：「 擬定公用天然氣事業推動具有地震遮斷、 壓力過低遮斷及通信等功能之微電腦瓦斯表推廣計畫。」， 將於110年全面實施，提升全民瓦斯用氣安全， 微電腦瓦斯錶具備可提供地震、超時與大流量三種遮斷等全面功能。

為配合政府政策，順利推動全民使用微電腦瓦斯錶， 中華電信自107年起，與多家瓦斯公司簽訂合作意向書(MOU) ，導入瓦斯雲系統搭載NB-IoT解決方案，有效降低維運成本。 該方案經瓦斯公司導入於家庭和餐廳案場實際使用與驗証(POC, Proof of Concept)，並於108/01/23展示會當場， 以直播方式分享，引起與會來賓熱烈迴響。後續， 中華電信將結合一氧化碳(CO)偵測、瓦斯漏氣偵測告警， 經由瓦斯雲提供民眾使用，做為瓦斯公司加值服務。

中華電信表示將持續秉持著「永遠走在最前面」之品牌理念， 全力發展智慧雲結合物聯網多元化的應用，提供全民更先進、 更便利和智慧化各項服務。