美媒：中國一帶一路量雖大　但仍無法與日本建設相比

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)美國《CNBC》報導，專家認為，雖然習近平近日不斷推廣一帶一路計劃，但中國在提供基礎建設上，還是無法贏過日本。

根據報導，專家指出，雖然中國提供的基礎建設，量確實比較大，但就名聲和對當地居民正面影響上，還是無法與日本匹敵。

報導舉例，日本國際協力銀行協助越南建設全國公路及港口，提升當地民衆的生活水準、收入以及效率，並有效減低貧窮率。

相反的，報導分析，中國一帶一路計劃，雖然也號稱高品質基礎建設，卻往往以中國國際影響力為中心，進行考量，且也沒有透露這些建設造成的正面影響。

《CNBC》介紹，日本首相安倍晉三去（2018）年承諾，將幫助東南亞國家培育8萬名製造業和數位專家，但一帶一路計劃，卻不見類似的當地民衆參與，中國甚至常直接把自己的物資和勞工運過去。

報導繼續寫道，日本的基礎建設計劃，往往有許多私部門公司，提供資金，而這些公司往往已經在東南亞活動，因此知道當地民衆需求。

《CNBC》比較，中國的貸款，則多在簽約者確定後，才對外發佈消息，且常常不揭露貸款詳細條件。

中國一帶一路計劃不透明，對當地國帶來的後果，可從肯亞例子看出。

肯亞大報《每日國家報》日前得手肯亞和中國簽訂的合約，顯示肯亞機場、自然資源、以及駐外大使館等，位於國内外的戰略性資產，都無法受到主權保護，而面臨在該國破產時，被中國全盤拿走的危機中。

另外，根據報導，肯亞政府還被強迫，必須購買中國出口品、技術以及相關服務。

在法律方面，《每日國家報》介紹，雙方契約規定，肯亞必須保持契約内容機密，且還要在雙方有紛爭時，無條件同意將問題，交給位在北京的仲裁法庭審理，並服從中國法律管轄，遭外界質疑缺乏公正性。