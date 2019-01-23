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新北市「FUN寒假」闖關學習任務起跑

新北市親師生平台 紅包、點數大放送

By  台灣英文新聞
2019/01/23 17:37

新北市教育局今(108)年寒假與「PaGamO遊戲學習平台」合作推出「FUN寒假—寒假任務活動，3至9年級學生在2月17日前，只要登入新北市親師生平台即可隨時隨地闖關學習，不只有新北市親師生平台積點趣點數可直接兌換商城禮券，還有經典文具禮抽獎活動!活動訊息請參考活動網頁

此次推出的寒假任務內容涵蓋國小3至6年級、國中7至9年級課程，並加碼推出環保教育、原民文化、知識小學堂、自然科學、閱讀素養等「核心素養」任務，只要答題闖關完成任務就能複習或預習課程，導師亦可從統計資料了解每位學生學習的歷程，進一步滿足學生的學習需求。

張明文局長表示，新北市「FUN寒假—寒假任務」中透過遊戲情境，設置問題，激發學生創意，克服挑戰，在遊戲中獲得成就感。本次與PaGamO遊戲學習平台合作的目的，最主要在鼓勵學生經由遊戲的過程，除了可以習得學科知識外，也可透過克服挑戰的歷程，學習解決問題團隊合作的能力並從遊戲中獲得成就感及提升學習動機

新北市長期推動資訊教育，以學生學習為中心，首創建置「新北市親師生平台」，至今已整合及介接20餘項學習資源及平台，包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、學習吧、臺北酷課雲、1know及國語生字簿等，未來除了持續媒合適合師生使用的資源外，也會定期舉辦活動，例如「新北學科電競大賽」鼓勵學生組隊共同解題搶占領土，學習中也能體驗電競的臨場感；「積點趣」活動，學生於平台上所有的學習歷程都可以轉換成點數，在商城兌換實質獎品，讓學習也能與生活緊密結合。相關活動訊息將同步透過「新北校園通APP」發送，歡迎下載使用。