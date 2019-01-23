新北市「FUN寒假」闖關學習任務起跑

新北市教育局今(108)年寒假與「 PaGamO遊戲學習平台」合作推出「FUN寒假—寒假任務」 活動，3至9年級學生在2月17日前， 只要登入新北市親師生平台即可隨時隨地闖關學習， 不只有新北市親師生平台積點趣點數可直接兌換商城禮券，還有經典 文具禮抽獎活動!活動訊息請參考活動網頁。

此次推出的寒假任務內容涵蓋國小3至6年級、 國中7至9年級課程，並加碼推出環保教育、原民文化、 知識小學堂、自然科學、閱讀素養等「核心素養」任務， 只要答題闖關完成任務就能複習或預習課程， 導師亦可從統計資料了解每位學生學習的歷程， 進一步滿足學生的學習需求。

張明文局長表示，新北市「FUN寒假—寒假任務」中透過遊戲情境 ，設置問題，激發學生創意，克服挑戰，在遊戲中獲得成就感。 本次與PaGamO遊戲學習平台合作的目的， 最主要在鼓勵學生經由遊戲的過程，除了可以習得學科知識外， 也可透過克服挑戰的歷程，學習解決問題及團隊合作的能力， 並從遊戲中獲得成就感及提升學習動機。

新北市長期推動資訊教育，以學生學習為中心，首創建置「 新北市親師生平台」，至今已整合及介接20餘項學習資源及平台， 包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、學習吧、 臺北酷課雲、1know及國語生字簿等， 未來除了持續媒合適合師生使用的資源外，也會定期舉辦活動， 例如「新北學科電競大賽」鼓勵學生組隊共同解題搶占領土， 學習中也能體驗電競的臨場感；「積點趣」活動， 學生於平台上所有的學習歷程都可以轉換成點數， 在商城兌換實質獎品，讓學習也能與生活緊密結合。 相關活動訊息將同步透過「新北校園通APP」發送， 歡迎下載使用。