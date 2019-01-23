集保結算所榮獲第二屆「數位服務創新獎」特優獎

第二屆「數位服務創新獎」(DTA Awards)獲奬名單揭曉，集保結算所以「電子投票創新應用暨跨國投票STP服務專案」脫穎而出，榮獲「開放數位政府獎」類別之特優獎；更獲主辦單位推薦，將角逐今(108)年之「亞太電子化成就獎」(eASIA Award)，顯示集保結算所之數位軟實力已獲專業評審高度肯定，並將讓我國證券市場之數位服務創新於亞太市場嶄露頭角。

集保結算所為保障股東權益，並協助公司提升公司治理，於民國98年建置「股東e票通」電子投票平台，並在去(107)年達成上市(櫃)公司全面採用電子投票之里程碑。去年共有1,734家上市(櫃)、興櫃公司採用電子投票，電子投票權數、筆數高度成長，電子投票股數佔出席股數比率達50.86%，透過電子方式行使表決權已是時勢所趨。集保結算所繼建置「股東e票通」服務我國股東後，為提升跨國投票作業之執行效率，自104年起提供我國市場之外國股東，於股東會行使表決權之跨國投票直通處理(Straight Through Process, STP)服務。STP服務不僅符合亞洲公司治理協會(ACGA)對我國提升外國股東投票效率之建議，更為臺灣資本市場後台之跨國合作邁出了重要的一步。

數位經濟暨產業發展協會(Digital Transformation Association, DTA)為驅動臺灣經濟轉型與產業永續發展，特於今年舉辦第二屆「數位服務創新獎」，期藉由競賽活動帶動產業與消費者和供應者之間出現更多元的互動協調模式，促使各產業格局翻轉，積極迎戰數位經濟創新浪潮，並鼓勵促進政府、業界與學界進行合作，達成多贏的結果。最後評選結果，共有集保結算所與財政部關務署、衛福部健保署及威朋大數據公司4個單位榮獲各類別特優奬項，將獲推薦參加2019 eASIA Award角逐，讓臺灣數位服務創新在國際間發光發熱。

集保結算所本次以「電子投票創新應用暨跨國投票STP服務專案」榮獲「數位服務創新獎」之特優獎項，為金融證券相關機構唯一得獎單位，充分展現集保結算所多年來透過Fintech發展應用，創造投資人股東更便捷、安全與多元化投票服務的實績。未來集保結算所「股東e票通」除增加與國際投票顧問平台連線機制，擴大外資股東服務範疇外，亦將運用Fintech與大數據工具，提供機構投資人盡職治理及公司治理數據分析等加值資訊服務，以及建立投資人關係(IR)整合平台，提升雙方溝通交流品質以創造企業價值，共同為我國強化公司治理盡一份心力。