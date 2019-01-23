AI蔚為風潮 國內第一檔AI概念多重資產型基金火熱募集

國內第一檔AI概念的多重資產型基金—富邦AI智能新趨勢多重資 產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本周 火熱展開募集，該基金擬任經理人郭德齊表示，AI科技與衍生商機 引領下一世代新智能趨勢，更已滲透每個人的日常生活， 為了掌握這股商機衍生的投資契機，同時， 又能適度的掌控波動風險， 建議投資人現在就應藉由多重資產型基金來參與AI智能新趨勢。

郭德齊表示，科技進步是一步步累積的，而趨勢的發生， 一般社會大眾往往也很難在當下嗅到蛛絲馬跡， 但往前十年一看就會發現，原來過去這段時間，技術進步好多，譬如 10年前應該很難想到手機可以看畫質這麼好的線上影片、 或是直接視訊通話國內外的親友、 或是一支手機可以拍出這麼好看的照片，趨勢的發生就是如此， 現在可判斷AI是下波趨勢，而這次的趨勢會跟過去很不一樣， 它會遍地開花，全面滲透每個人的生活。

亞馬遜(Amazon)在2018年1月， 推遲了將近一年後終於在西雅圖開設第一家無人商店，正式上線Am azon Go品牌，標榜「拿了就走」的全新消費體驗， 旗下會員可以在無人商店裡買到跟一般超市一樣的商品，過程中， 也許你猶豫某些商品是否該購買，差別在於最後不用排隊等結帳， 真的就是拿了選好的商品就走出店裡， 隨後幾分鐘內帳單就準確紀錄消費項目。郭德齊說， 這樣的科技就是運用到幾百個鏡頭與攝影機， 加上機器視覺與各式各樣的感測器， 成就改變人類消費行為的嶄新技術。

因此，這也說明了AI的技術應用正帶動新零售成長。 以積極發展網路創新模式的中國大陸市場來說，根據艾媒諮詢( iiMedia Research)資料顯示，2017年無人零售商店交易額達3 89.4億人民幣，未來5年為高速成長期，2020年預計成長率 可達281.3%，至2022年市場交易額將超過1.8兆人民幣 ，成長近45倍。郭德齊指出，這波熱潮中的無人商店關鍵技術， 仰賴視覺感測、物聯網、人臉或生物辨識、深度學習、 無線射頻識別等人工智慧技術創新應用， 核心關鍵仍是整合串聯各種智慧終端、 數據分析與雲端解決方案的人工智慧應用平台。

郭德齊強調，儘管今年一開始國際市場就充斥著不平靜， 然而只要善用多重配置的投資理念，來掌握這個長線的投資趨勢， 便有機會創造兼顧收益與風險的最適投資組合，富邦AI智能新趨勢 多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )除了專注布局全球AI智能相關產業鏈，在風險來臨時， 也能透過股債等各類資產比例調整， 尤其今年全球金融市場仍面臨諸多波動因子， 藉由多重配置也能達到降低波動度的效果。此外，該基金在AI股票 的部分，將由紐約梅隆資產管理北美公司擔任海外顧問， 隸屬於紐約梅隆集團(BNY Mellon)，紐約梅隆資產管理團隊長期投入AI領域投資與研 究，專攻如Fintech(金融科技)及IOT(物聯網)領域的 主動投資策略，擁有專業的主題式基金研究團隊， 未來將與富邦投信投資團隊攜手合作，篩選出最佳的AI 智能新趨勢投資主題的標的。