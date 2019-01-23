AI蔚為風潮 國內第一檔AI概念多重資產型基金火熱募集

國內第一檔AI概念的多重資產型基金—富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本周火熱展開募集，該基金擬任經理人郭德齊表示，AI科技與衍生商機引領下一世代新智能趨勢，更已滲透每個人的日常生活，為了掌握這股商機衍生的投資契機，同時，又能適度的掌控波動風險，建議投資人現在就應藉由多重資產型基金來參與AI智能新趨勢。
郭德齊表示，科技進步是一步步累積的，而趨勢的發生，一般社會大眾往往也很難在當下嗅到蛛絲馬跡，但往前十年一看就會發現，原來過去這段時間，技術進步好多，譬如10年前應該很難想到手機可以看畫質這麼好的線上影片、或是直接視訊通話國內外的親友、或是一支手機可以拍出這麼好看的照片，趨勢的發生就是如此，現在可判斷AI是下波趨勢，而這次的趨勢會跟過去很不一樣，它會遍地開花，全面滲透每個人的生活。
亞馬遜(Amazon)在2018年1月，推遲了將近一年後終於在西雅圖開設第一家無人商店，正式上線Amazon Go品牌，標榜「拿了就走」的全新消費體驗，旗下會員可以在無人商店裡買到跟一般超市一樣的商品，過程中，也許你猶豫某些商品是否該購買，差別在於最後不用排隊等結帳，真的就是拿了選好的商品就走出店裡，隨後幾分鐘內帳單就準確紀錄消費項目。郭德齊說，這樣的科技就是運用到幾百個鏡頭與攝影機，加上機器視覺與各式各樣的感測器，成就改變人類消費行為的嶄新技術。
因此，這也說明了AI的技術應用正帶動新零售成長。以積極發展網路創新模式的中國大陸市場來說，根據艾媒諮詢(iiMedia Research)資料顯示，2017年無人零售商店交易額達389.4億人民幣，未來5年為高速成長期，2020年預計成長率可達281.3%，至2022年市場交易額將超過1.8兆人民幣，成長近45倍。郭德齊指出，這波熱潮中的無人商店關鍵技術，仰賴視覺感測、物聯網、人臉或生物辨識、深度學習、無線射頻識別等人工智慧技術創新應用，核心關鍵仍是整合串聯各種智慧終端、數據分析與雲端解決方案的人工智慧應用平台。
郭德齊強調，儘管今年一開始國際市場就充斥著不平靜，然而只要善用多重配置的投資理念，來掌握這個長線的投資趨勢，便有機會創造兼顧收益與風險的最適投資組合，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)除了專注布局全球AI智能相關產業鏈，在風險來臨時，也能透過股債等各類資產比例調整，尤其今年全球金融市場仍面臨諸多波動因子，藉由多重配置也能達到降低波動度的效果。此外，該基金在AI股票的部分，將由紐約梅隆資產管理北美公司擔任海外顧問，隸屬於紐約梅隆集團(BNY Mellon)，紐約梅隆資產管理團隊長期投入AI領域投資與研究，專攻如Fintech(金融科技)及IOT(物聯網)領域的主動投資策略，擁有專業的主題式基金研究團隊，未來將與富邦投信投資團隊攜手合作，篩選出最佳的AI 智能新趨勢投資主題的標的。