香港國歌條例草案今交立法會首讀　泛民場外抗議

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港國歌條例草案今(23)日提交立法會進行首讀，泛民主派多個黨派在立法會外示威，反對政府立法。

泛民的公民黨、民主黨、工黨、人民力量、小麗民主教室、新民主同盟等代表，早上在立法會的示威區集會，表態反對政府訂定國歌法。

中央社報導，由泛民年輕世代創立的香港眾志，更派人衝進附近政府總部的廣場，在廣場掛上黑色布條，上面書寫著「不歌頌的自由」。示威者因受到保安員阻止，雙方發生推撞。

泛民方面一直批評草案有模糊之處，並擔心這會成為當局褫奪泛民議員資格的新法令。泛民議員同時表示，將會在議會內否決相關草案。

在此同時，親北京的保衛香港運動也在立法會集會，表態支持相關草案，認為香港有責任維護國家尊嚴及履行憲制責任。

國歌條例草案規定以下場合必須奏唱中國國歌：行政長官、政府主要官員、立法會議員和法官的宣誓儀式，政府舉辦的重大體育賽事，以及法律年度開學典禮等。

草案又規定把國歌納入中小學教育，須教導學生唱國歌、相關禮儀及國歌的歷史和精神。

草案禁止任何人意圖侮辱國歌、公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，或以歪曲、貶損方式奏唱國歌；違反條例即屬違法，最高可監禁3年。

在英國殖民時期，香港每逢重要場合都播放英國國歌，主權轉移後，各種場合改為播放中國國歌。

香港基本法附件三規定，香港特區政府需要在本地公布或立法實施中國一些全國性法律，包括「關於中華人民共和國國都、紀年、國歌、國旗的決議」。

近幾年，香港有人主張「港獨」或「自決」，他們每遇上某些場合演奏中國國歌時，都會報以「噓」聲。例如香港足球代表隊迎戰外隊時，比賽前都會奏中國國歌，期間不時有球迷報以「噓」聲或背對球場表示抗議。

泛民23日抗議國歌條例（上圖，翻攝香港眾志臉書)，親中派也不甘示弱對嗆(下圖)。美聯社