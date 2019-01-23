理想金豬喜洋洋 年菜團圓幸福萬年長

過年即將來到，主婦們又要為除夕及春節端出的年菜大傷腦筋，佳節時要吃得健康營養，卻又擔心身體吃不消，有鑑於養生已是趨勢，花蓮理想大地渡假飯店今年推出一桌五星飯店氣派的滿漢全席「闔家歡慶團圓飯」，大量使用新鮮蔬果入菜，展現濃厚洄瀾風味。主廚以多元料理手法，呈現頂級不油膩的養生美饌，讓膽固醇不再找上門外，婆婆媽媽們也能輕鬆準備頂級團圓宴！

理想大地於除夕至初五推出「闔家歡慶團圓飯」，十人團圓價NT$10,888，11道料理中每道都是劉永康主廚利用天然食材，佐以在地香料精心呈現的美味佳餚。頭盤「五福臨門賀新歲」以在地新鮮蔬果入菜，呈現花蓮春天氣息，酸甜清爽的前菜，令人脾胃大開；「春意瑤柱膠曼羹」選用上等老母雞作為基底熬湯，釋出的濃郁甘醇甜味，是最天然的調味料，並搭配東部每日現捕海鮮，及精選干貝，使湯頭更濃郁鮮甜，讓人一口接一口，欲罷不能。

清爽不膩口的「吉利芳香富貴雞」選自台東鹿野的跑山雞，肉質纖細Q彈，配合花蓮當地野生香料-刺蔥塞入腹中，進行烘烤，直到外表呈現金黃油亮，皮酥肉嫩後，方可上桌。絕佳的口味，讓人一吃即上癮！過年絕不能少的應景的長年菜-芥菜，更是團圓宴中絕不能缺少的佳餚，主廚將它與紫山藥一同搭配，打上薄薄的玻璃芡，淋在菜餚上，以最天然美味方式呈現，使得大小朋友重新愛上「平安長年紫玉蔬」，讓家人與自己締造最歡樂的團圓夜！

另外，東部地區唯一獲獎的外帶年菜「理想有銀糕」(NT$380) 採用吉安有機老水芋及日本原粒大干貝，混合開陽打散，加入自磨在來老米漿，撲鼻香氣令人垂涎三尺；養生聖品「鱸鰻天仙果群菇無毒土雞盅」(NT$1,980) 選用壽豐活泉滋養的鱸鰻、無毒放山雞，搭配自然農法培育的各種鮮菇，及原住民野生天仙果清燉，湯頭清潤爽口，中和大魚大肉後的油膩。選用東昇甜南瓜的「理想有金糕」(NT$380)以健康手法製作，加入自磨在來老米漿，吃出干貝的Q彈及清爽。理想大地渡假飯店響應環保，更首創無紙化說菜料理，只要掃描菜單上的QR Code，即可了解每道料理的故事及經典，藉由此種方式，更能感受主廚對旅客的用心，讓珍貴的春節，與家人最好的時光，都有美好的回憶！