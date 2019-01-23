冬享美人湯　精品溫泉渡假酒店「晶泉丰旅」推冬季住房

時序入冬，最適合來一趟泡湯小旅行！晶華國際酒店集團旗下首家精品溫泉度假酒店「晶泉丰旅（Wellspring Resort by Silks）」推出冬季專案「冬辰。暖泉潮浪」，為旅人精心規畫結合藝術手作及北關海潮散策的行程，旅人沉浸美人湯之餘，亦可透過不同的藝境體驗，讓身心靈獲得洗滌與滿足。

晶華國際酒店集團長期深耕觀光產業，旗下首家精品溫泉度假酒店「晶泉丰旅（Wellspring Resort by Silks）」落腳於礁溪市區，全館採用大地色系格柵設計，營造出隱世隱密的晶泉天地，提供旅人優雅、靜謐的湯享旅宿空間，此外，飯店從開幕以來持續與各界藝術家合作，從展覽、手作到空間布置，憑藉細膩、獨樹一格的飯店定位，帶給旅人不凡的度假體驗。

隨著天氣漸轉，又到了泡湯的季節，晶泉丰旅特別推出冬季住房專案「冬辰。暖泉潮浪」，旅人除了享受礁溪特有的碳酸氫鈉泉外，飯店亦為旅人規畫「浮游花」、「捕夢網」、「香氛花塊」等藝術手作體驗，入住3天2夜再享北關海潮散策，由飯店人員帶領旅人搭乘火車，一邊聆聽太平洋海濤聲、一邊漫步徜徉北關潮浪的壯闊海景。

此外，選擇專案入住的旅人，還可獲得限定版藍染絲巾及「3日泉」微醺特調，在結束半日的藝境體驗後，可至北台灣第一座頂樓露天無邊際溫泉泳池啜飲，入夜感受星空下微醺，為冬日假期畫下完美句點，冬季專案即日起至2019年2月28日開放預訂，每人優惠價NT$2,900起