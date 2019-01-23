7歲童二年長不到一公分 這類小病患全台約有200位

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）七歲的陳小妹妹，從三歲開始反覆腹痛合併食慾差常嘔吐，睡覺常半夜痛醒，身高比同年齡少10公分，甚至整整兩年時間長不到1公分！所幸後來由彰化基督教兒童醫院兒童胃腸肝膽科盧芳廷醫師收治，經膠囊內視鏡檢查終於確診為克隆氏症，施打生物制劑後終於改善腹痛問題，也在短短4個月內長高5.3公分，開心、順利的進入小學。

陳小妹妹小小年紀卻多次進出醫院，2015年起陸續在中部、北部多家醫學中心就診，當時診斷為紫斑症、胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃食道逆流，內視鏡檢查及病理切片都僅顯示胃腸道慢性發炎；期間經歷4次胃鏡檢查、2次大腸鏡檢查，治療期間仍時常因嚴重腹痛合併白血球過高而住院打抗生素治療，治療僅以類固醇搭配止痛藥使用，成效不佳。

2016年11月，陳小妹妹回到彰化基督教兒童醫院兒童腸胃科就診，收治言馨的盧芳廷醫師懷疑是克隆氏症，還發現她骨齡比實際年紀小3歲（六歲多骨齡只有三歲），可見她的身體長期處於發炎狀態，導致身長遲滯，這個疾病不僅讓言馨每週至少腹痛三天，還嚴重影響她的生長。

因此盧芳廷醫師安排膠囊內視鏡進一步檢查小腸病灶，終於發現十數處小腸潰瘍，綜合過去三年病史以及臨床表現，可確診為克隆氏症。

兒童的發炎性腸道疾病以克隆氏症較潰瘍性結腸炎多，台灣目前確診的兒童克隆氏症病患約有200位。克隆氏症的主要影響消化系統，症狀包括長期腹痛、腹瀉、發燒、血便、貧血、體重減輕，甚至有肛門廔管及肛門膿瘍，但也有其他器官的表現。

初期症狀常被誤以為是腸胃炎或是急性闌尾炎而進行手術。但因屬於慢性發炎性疾病，症狀會反覆發生，兒童還要特別注意因上述症狀引起營養不良及生長遲緩。若沒有及時接受適當的治療，最終會因反覆發炎而腸道狹窄或是形成廔管，需要手術切除。

而治療克隆氏症以口服免疫調節藥物及腸道營養為先，像陳小妹妹這樣的中重度病況的病患，將會加入生物製劑作為治療以期達到快速緩解和維持穩定，更可以停止使用類固醇，避免長期使用類固醇產生的副作用。當藥物治療效果不佳時，可考慮進行外科手術，切除腸道狹窄或是膿瘍的部位。用藥治療後也需要定期進行內視鏡檢查確定腸道黏膜是否癒合改善。