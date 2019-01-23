柯文哲「美中台關係強盜說」 卓榮泰：請柯做好市政

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）2020總統大選迫近，台北市長柯文哲近日動作頻頻，先是上周表示不排除組黨，再來又以「強盜說」比喻美中台關係；民進黨主席卓榮泰昨（22）日呼籲柯文哲做好市政，兩岸問題還是交給中央政府。

同時另有媒體報導，對於組黨，柯文哲幕僚表示，鼓勵柯組黨選總統的人的確不少，但也提出擔憂，認為達成有難度。

桌榮泰加入戰局要柯「做好市政」

柯文哲「強盜說」出爐後，遭批比喻失當，綠委段宜康以伊索寓言中的「一隻眼睛的鹿」暗喻忽視中國威脅，柯不滿回嗆「別在台灣喊獨立，然後在中國做生意」，還要段把「曲棍球」吞了再發問。民進黨主席卓榮泰昨也跟進發表看法，要柯做好市政，兩岸問題還是交給中央政府。

蘋果報導，師大政研所教授范世平說，若是總統蔡英文代表民進黨，國民黨推黨主席吳敦義，柯參選的可能性就非常高。柯近期態度如此強硬，看起來綠白合作的可能性越來越低，雖不到撕破臉，但是也已經沒有任何好話了。

柯文哲想組黨？幕僚表示有難度

雖然柯粉眾多，但對於組黨，媒體引述身邊幕僚說法，表示有幾點難度：

第一，在一年內完成組黨事務有困難，若柯文哲有意參選總統以無黨籍參選，透過全國聯署聚集人氣並組織支持者應該更有為有利。

第二，柯文哲粉絲支持柯文哲「本人」，但不見得會支持柯文哲組的「政黨」，透過台北市觀傳局長陳思宇補選立委，雖然柯文哲有幫忙拉票但選情未見起色，就可以得知，柯粉不見得會支持柯文哲以外的人。

第三，柯粉「難組織」，幕僚說，柯陣營選舉期間曾嘗試建立「柯粉Line群組」最後失敗，先前推出「認同卡」也未引起太大迴響就可得知。況且很多柯粉是厭惡政黨惡鬥、單純喜歡柯文哲的人，組黨可能令他們「難以接受」。

因此，柯陣營幕僚認為，組黨需要的條件，組織、政治網路、黨綱，目前柯文哲與粉絲間尚未具備。