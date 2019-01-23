糕點常見乳化劑 恐致焦慮症、行為異常

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）乳化劑是常見的食物添加劑，常見於蛋糕、冰淇淋、麵包、鮮奶油、巧克力、加工肉品等食物中。除了高血壓與心血管疾病患者得注意攝取量，令人訝異的是，乳化劑竟然還可能導致焦慮。

Medical News Today報導，早先研究指出，乳化劑會導致實驗鼠出現發炎症狀，並增加肥胖與代謝疾病之風險，與人類腸道細菌相互作用，則可能導致腸道炎症。

喬治亞州立大學（Georgia State University）研究人員則欲進一步研究CMC與P80這兩種常見乳化劑對心理健康的影響。或許一般人會納悶，腸道跟腦部健康有何關係？但多項實驗證明，兩者確有相關。2011年的一項研究指出，以益生菌治療老鼠，有助改善焦慮症狀。另也有研究顯示，缺乏腸道細菌的實驗鼠，較容易出現焦躁行為。

在本次實驗中，研究人員將兩種乳化劑加入受試鼠的飲水中達12週，評估其行為模式、微生物叢（microbiome）變化以及其他生理狀況。結果顯示，受試鼠都出現了焦躁行為，雄性尤然。雌性老鼠則減少了社交行為。

研究推論，原因可能在於發炎會觸發免疫細胞活動，製造傳訊分子（signaling molecule），從而影響其他部位的組織，包括腦部。腸道同時也含有迷走神經分支，是通往大腦之路徑。因此乳化劑吃多了，在傷及腸道健康的同時，恐怕也會連帶影響腦部情緒、衍生出異常行為。

研究發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。