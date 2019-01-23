名作家林清玄65歲驟逝　最後po文:不要失去想飛的心

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）作家林清玄今(23)日清晨驚傳因心肌梗塞去世，享壽65歲。家屬透過林清玄的友人證實此事，且表示林清玄是在台灣的家中安詳去世。

昨(22)日，林清玄發佈了最後一條微博，不巧成為絕響：

“在穿過林間的時候，我覺得麻雀的死亡給我一些啟示，我們雖然在塵網中生活，但永遠不要失去想飛的心，不要忘記飛翔的姿勢。”

1953年出生的林清玄，畢業於台灣世界新聞專科學校，曾任中國時報、工商時報記者和時報雜誌主編等職務。生於高雄旗山的他，20歲便開始散文創作，出版首本書「蓮花開落」，之後出版著作不下百本，尤以「身心安頓」、「煩惱平息」和「打開心靈的門窗」最膾炙人口。

中央社報導，由於文筆脫俗，林清玄在30歲前幾乎拿遍國內大小文藝或文學獎項，包含國家文藝獎、中山文藝獎、金鼎獎、吳三連文藝獎、時報文學獎等十數次文學大獎，因而在1980年代被譽為「天生的作家」，頗負盛名。

30歲之後的林清玄，筆名天心永樂，常在著作中論述佛家觀點，勸人守戒行善，尤以菩提系列十書最為人樂道。在30多年前較保守的年代，他一度成為許多人的「心靈導師」。

1988年，林清玄曾被台灣出版界推選為年度風雲人物，根據1992年金石堂文化廣場統計，他是全國作家排行榜第一名。

1996年他與前妻離婚，娶了年輕貌美的現任妻子方淳珍，原本因身為佛學生活作家處於高峰的聲望頓時跌落谷底。近期他已轉往中國發展，並在中國出版多本作品。