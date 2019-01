優質醫療新南向 成大醫邀孟加拉學者來台交流

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)響應政府新南向政策,成大醫學院公共衛生所日前舉辦為期10天的研習課程,以「2018-2019 新南向政策之台灣公共衛生研究論壇」為主題,邀請孟加拉26位專家學者,透過研討及實際參訪,了解成大公衛相關課程及資源,發展可能合作之研究議題,也讓國際了解我國醫療衛生深厚軟實力。

成大公衛所獲教育部補助新南向計畫,自20日至29日辦理「專題人才研習班」,孟加拉健康科學大學(Bangladesh University of Health Sciences, BUHS)校長Dr. Faridul Alam親自率領公衛學院、應用健康學院院長,以及社區醫學、社區營養、流行病學、非傳染病等學系等系主任,還有達卡大學(University of Dhaka, DU)、南北大學(North South University, NSU)、國立預防與社會醫學研究院(National institute of preventive and social Medicine, NIPSOM)專家學者、主管及醫師踴躍參與。

本次研習課程首先安排實地參觀成大附設醫院,並進行成大公衛所與孟加拉健康科學大學的簡報加深雙方了解。成大公衛所所長胡淑貞強調,成大公衛所於研習課程上分享課程發展、研究分析及衛生政策的經驗,進一步也透過研討及參訪,讓外賓了解我國的公共衛生與醫療現況,學習分析與處理健康不平等之問題。

胡淑貞指出,由於東南亞國家的公共衛生相關師資,仍有許多人尚未獲得博士學位,藉此也希望吸引來訪學校推薦優秀學生前來攻讀博士學位,未來國際博士生回到自己國家進行公共衛生相關研究,可由公衛所教授及當地老師共同指導,深化對新南向國家之了解與實際夥伴合作關係。學成歸國後,如在該國擔任重要職位發展所學,也可作為台灣及新南向國家公共衛生相關系所持續交流的基礎,讓新南向計畫可以更廣更深。

胡淑貞表示,該計畫緣起為2016年暑假,孟加拉健康科學大學家庭醫學暨牙科學主任Dr. Anower Hussain Mian應邀來台訪問,Anower主任回國後,積極規劃雙方之合作研究,並在其熱情邀請下,公衛所由李中一老師於隔(2017)年12月回訪。在回訪過程中發現發展中國家之公共衛生問題雖與台灣不同,但也有相同之處,例如登革熱防治問題、毒品藥物濫用問題、肥胖問題,以及第二型糖尿病發生率與盛行率逐年增加之問題。雙方也期待透過此次計畫研習,深度了解探討進一步合作機會。