美國商會：中國繼續偷偷執行「中國製造2025」戰略

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)美國兩個大型商會，向美國政府發佈報告，指控中國其實仍在暗地，偷偷執行所謂「中國製造2025」稱霸市場的計劃。

《華爾街日報》報導，美國商會及中國美國商會，向美國貿易代表處發佈報告，指出中國其實沒有依美國的要求，停止「中國製造2025」計劃，而是繼續廣泛予以實施，謀成為全球科技領頭羊。《華爾街日報》上個（12）月才報導，中國疑似向美國承諾，更改「中國製造2025」戰略。

報導介紹，這兩個商會以往都力求加強美中貿易，但他們似乎想透過這份報告書，來告訴中國政府，在中國投資的美國企業，不會無條件對中國予取予求。

美國近日對於中國「中國製造2025」計劃，感到愈來愈擔憂，例如白宮貿易與製造業政策辦公室主任彼得·納瓦羅（Peter Navarro），上個月接受《日本經濟新聞》專訪時，曾表示美中貿易談判，將困難重重，強調中國絕對必須更改國家帶頭培養高科技產業的政策。

納瓦羅表示，美國政府了解，與中國進行貿易談判，前途將面臨重重困難，因為中國常常説話不算話，惡名昭彰，例如在南海建立軍事設施，以及侵犯智慧財產權。

納瓦羅向《日本經濟新聞》舉例，表示中國強迫外國企業交出技術、侵害智慧財產權、駭客攻擊、間諜行動、給予特定產業補助、操作外匯市場等行為，全部違反世界貿易組織的規範。

對於習近平的「中國製造2025」，納瓦羅則痛批，這是為了在將來，獨佔所有產業的戰略，並對《日本經濟新聞》指出，雖然最近中國比較沒有使用「中國製造2025」一詞，但沒有人相信中國真的放棄了該戰略。

另外，日本《產經新聞》也曾發佈時評，痛罵「中國製造2025」會摧毀市場。

時評介紹，日本政府過去，曾經與企業聯手，共同在國際市場上奮鬥，被稱爲「日本有限公司」，和中國最近在推動的「中國製造2025」，頗爲類似。但文中指出，中國對半導體產業的補助，雖然高過70年代的日本，但中國企業的獲利比率，卻反而不斷降低，不像40年前的日本企業，能在接受補助後，提高自己產能。

時評認爲，此現象和中國鋼鐵產業生産過剩，有異曲同工之妙：不斷壓低價格出口，卻因此扭曲市場、打壞國際市場價格，反導致自己收益能力下降。然而，中國政府補助的，當然不只有半導體，因此時評擔心，在機器人、汽車、生物科技等高端產業，可能也會發生市場因中國政府補助，而崩潰的情形，打擊到日本尖端產業，並在結論中表示，美中貿易戰，絕對不只是美中兩國的事。