落實新南向教育 印尼友善雨林咖啡在高大

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國立高雄大學與印尼菩提心曼荼羅基金會，共同推出友善雨林咖啡及棕櫚糖，確保巴東石林潘（PadangSidempuan）咖啡農能得到合理利潤，並且希望能改善當地為了種植咖啡樹而濫伐熱帶雨林的情況，達到生態永續發展，預計將於今（2019）年上半年正式上架。

日前舉行品牌標誌暨包裝設計評審會，由工藝與創意設計學系鄧政涵等學生團隊勝出，預計將於上半年正式上架

高雄大學尤努斯社會企業研究中心主任楊詠凱表示，高大推出的咖啡豆和棕櫚糖皆由印尼的巴東石林潘雨林地區農民種植，並由曼荼羅基金會技術輔導，幫助農民擁有穩定合理的收入，而不是賣地給大財團或參與盜採伐木等違法行為。

高雄大學校長王學亮表示，為了響應政府的新南向政策，並具體實踐高大深耕計畫接軌全球永續發展目標，未來校方將成立社會企業，向印尼小農進口咖啡、棕櫚糖等產品，並加以設計包裝與販售，所得利潤用以設立印尼學生獎學金，具體實踐高大深耕計畫接軌SDGs，包括消滅一切形式的貧窮、確保有教無類、公平高品質教育、確保永續消費及生產模式、採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響等目標。

尤努斯中心、藝創系助理教授黃裕宸帶領學生組隊參與提案，每組針對產品背景與特色加以設計諸如品牌標誌、字體圖案、文案撰寫、包裝媒材。另外也邀請「格外農品」游子昂、「中外餅鋪」張美華兩家企業負責人擔任評審，給予目標客層、成本利潤、食品重量、衛生安全檢驗等產銷實務上的專業意見。