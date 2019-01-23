Google在台完成亞洲首宗再生能源交易　落實「智慧台灣」承諾

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）Google今(23)日宣布在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力，成為台灣電業法修正案通過後，首家於台灣購買再生能源的企業，更是Google首宗在亞洲完成的再生能源交易。

Google在新聞稿中指出，座落於台南市的太陽能電廠將提供本次採購的再生能源電力，以供應位於彰化縣線西鄉「Google台灣資料中心」的營運。採購再生能源實踐了「Google智慧台灣」計畫的承諾。

Google購買的再生能源將由4萬個太陽能面板所產生，這座太陽能電廠位於彰化彰濱工業區「Google台灣資料中心」南邊約100公里，兩處均連結到同一個區域電網。

透過開發夥伴Diode Ventures、臺鹽綠能、雲豹能源以及永鑫能源的部署設計、技術支援以及社群理念，Google得以採用創新且兼具各方需求的方式獲得再生能源電力，將太陽能面板架設到養殖場魚池，利用支架的方式將太陽能面板升高數英尺。

Google表示，這樣的設置對台灣人口稠密的特性而言，能大幅提高土地利用效率。太陽能面板和魚類可和平共存，當地得以達到生態平衡；擁有魚池的養殖業者更因為太陽能面板的部署，可獲得額外的收入。

Google指出，​開放的法規環境是促成再生能源採購的要件，因此十分感謝行政院、經濟部、能源局與台電公司在過去幾年給予的協助與支持，讓Google得以在台灣完成在亞洲的首個再生能源採購案。

此外Google也高度讚許台灣政府在再生能源政策的前瞻性，未來也期盼能與台灣持續合作，努力朝降低市場門檻和購買成本的目標前進。此外，也希望更多企業加入台灣再生能源交易市場，未來能有更多、更大規模的採購案。

Google指出，本次採購為Google在台灣的營運提供了長期且穩定的電價，更幫助台灣資料中心邁向實現100%無碳的理念。

Google自2010年起至今，已在美國與歐洲等地區完成超過30件再生能源認購計畫，是目前全球最大的非公用事業綠能認購公司。