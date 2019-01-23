美衆院一致通過法案　力挺台灣重返世界衛生大會

(台灣英文新聞 吳東文/台北報導)美國國會再度力挺台灣！據報導，美國衆院無異意通過了支持台灣重返世界衛生組織的法案。

《中央社》昨（22）日發佈專電報導，指出美國衆院在小幅度修正後，無異議通過了支持台灣重返世衛組織的法案（編號H.R.353），並將送交參院。不過，在台灣時間2019年1月23日上午11點截稿前，《台灣英文新聞》記者發現美國國會網站，似乎尚未更新該法案狀態，也未提供修改後法案全文資訊。

因此，我們以美國國會網站提供的修正前版本法案（編號H.R.237），向讀者介紹法案概要及精神。

法案提到，台灣持續提供資金和技術協助，堪稱全球衛生貢獻者的典範，也在2014年伊波拉病毒，在西非爆發時，供應10萬套防護設備，並與美國合作，訓練登革熱、滋卡等疾病的專家。

法案回顧，自蔡英文總統上任後，中國對台灣的打壓，便開始不斷升級，甚至不讓台灣參與世界衛生大會。

因此，法案規定美國國務院，必須提出方針，來協助台灣得到世界衛生大會觀察員身份。

除了支持台灣返回世界衛生大會外，美國國會最近還有其他值得注意的挺台行動。

美國前國防官員包士可（Joseph Bosco），在美國《國會山莊報》上撰寫時評，呼籲美國國會邀請台灣總統蔡英文，前往美國國會發表演説，以展現美國對台灣的支持。

時評寫道，近日中國對台灣的威脅，日益升高。對此，美國國會也加強活動，予以制衡，例如頒佈了台灣旅行法，允許台美雙方所有政府層級官員，進行互訪。

此外，時評回顧，川普還簽署了亞洲再保證倡議法（Asia Reassurance Initiative Act），讓美國政府能夠加強對台灣的軍售，並再度呼籲台美高層互訪。

時評認為，現在正是美國國會和川普，實踐台灣旅行法及亞洲再保證倡議法精神，終結台灣外交孤立，並加強民主安全的最好時機。文章建議，美國國會可以邀請蔡英文，在美國國會發表演説，給予她和台灣人民應得的尊嚴和榮耀。

不過，時評指出，此計劃需要美國國會和川普緊密合作，因為美國政府才能發給蔡英文簽證。另外，若蔡英文真赴美國會發表演説，卻無法與川普見面，則會顯得相當奇怪。這段話顯示，包士可認為，美國應該邀請蔡英文至國會演説，並與川普見面。

文章最後，包士可呼籲，美國必須做出正義（right）的行為，例如支持台灣領袖和民衆，並給予其榮耀，而不該有一絲遲疑。