吉祥小豬當主角 台北捷運豬年紀念車票1/26開賣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）迎接豬年到來，台北捷運公司將於1月26日推出「豬年生肖紀念車票」。當日上午10時，在捷運台北車站及忠孝復興站共5處詢問處限量販售800套，每套售價300元，每套內有2張不同款式的一日票（不限使用日期、不含押金）及特製紅包袋，每人每次限購2套，售完為止。

今年生肖紀念車票以「吉祥」、「城市」及「圓融」為三大設計概念。以「吉」為主題的生肖車票，主圖為圓滾滾的小豬側身昂首，周圍圍繞著象徵大吉大利的桔子。整張票卡以橙色調為主、紅色為背景，輔以圓弧線條勾勒圖案，體現出「圓融」的精神，再以遠處的景色增加空間深度，點出台北市與捷運的意象。

另一張票卡，圓滾滾的小豬轉為正面，前腳併攏、後腳挺直。周圍則改以鳳梨圍繞，符合本張票卡「旺」的主題。票卡以明亮的黃色為基調，背景則為淡淡的天藍色，看起來更陽光、清新。

生肖套票內附贈獨家設計的紅包袋，以紅、金兩色為主，兩隻圓滾滾的小豬，大吉大利的桔子、好運旺旺的鳳梨，全部躍然紙上，加上煙火的綻放，呈現過年的熱鬧氣氛。

台北捷運公司自民國86年開始，配合年度生肖及當時磁卡票證系統，發行磁卡紀念車票。隨著悠遊卡日漸普及，95年末款狗年生肖紀念車票後，即未再發行。直到102年，推出龍年生肖紀念車票，引起廣大熱烈迴響後始恢復。107年，限量「狗年生肖紀念車票」開賣當天即銷售一空，因此，想要購買豬年生肖紀念車票的民眾，動作要快！

相關資訊請洽詢台北捷運24小時客服專線（02）218-12345或瀏覽台北捷運公司網站。

豬年生肖紀念一日票/紅包袋（圖／台北捷運)