日俄四島問題新突破？安倍普丁高峰會強調將加強互信解決

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本首相安倍晉三，與俄羅斯總統普丁，在莫斯科舉行高峰會談，再次確認雙方將締結第二次世界大戰和平條約，並解決四島領土爭端。

日本《產經新聞》報導，安倍在會後記者會中，坦誠要解決已經經過70年以上的第二次世界大戰後續處理問題，並不容易，但強調此問題必須要由自己和普丁，透過增強日俄互信互賴，找出共同可接受方案來解決。

根據報導，安倍提到，為了增加兩國在國安層級的信心建構，今（2019）年也將舉辦日俄國防部門及邊管部門的交流，而在北韓問題上，雙方也將持續攜手合作，達到東北亞地區的和平穩定。

根據日本《NHK》，普丁透露，他和安倍花費大量時間，討論和平條約問題，但強調為了創造出日俄民衆都能接受的方案，可能會耗費相當久的時間，因此兩國之後可能必須耐住性子，持續談判。

對此，日本部分媒體發表評論，認為安倍和普丁就四島領土爭端問題，還是未能刻畫出具體方案。

日本《朝日新聞》指出，在會後記者會上，普丁提及經濟、貿易等問題，但安倍卻以文化、體育做回應，且沒有使用俄羅斯討厭的「北方領土」一詞。

因此，報導認為，日本為了要回四島，可能還要對俄羅斯持續做出無止盡的經濟方面退讓。

《日本經濟新聞》也認為，安倍與普丁的話語，都過於抽象愛美，因此日俄是否能締結第二次世界大戰和平條約，可能還要看兩國領袖的政治領導力。

報導指出，目前四島之一的色丹島上，住有大約3000名俄羅斯公民，且現在國際海洋法上，出現了過去沒有的概念，例如專屬經濟區（EEZ），因此原本住在島上日人的損害賠償處理方式，以及日本拿回四島後，要如何分配水產資源，都會是之後雙方需要面對的問題。