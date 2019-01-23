農航所成立「航測儀器典藏室」　帶你回到60年前的台灣

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）你可曾想過台灣一甲子的土地樣貌的改變有多少呢？昨(22)日農林航空測量所舉辦 60 週年慶祝大會暨「航測儀器典藏室」揭牌儀式，要帶民眾從早期黑白影像至彩色影像，重溫那些年的地貌變化。

農航所自1959年成立以來，隨著科技發展，致力推動影像圖資數位化，該所於2007年引進航攝數位相機，將航攝技術帶進入了數位的時代，2010年更完成傳統航拍底片的掃描作業，將歷年累積逾百萬張的珍貴圖資全部數位化。為求創新與便民，更整合了倉儲多元化航遙測影像，開啟圖資供應及應用新紀元。

然而，這些傳統測繪儀器雖已退役走入歷史，漸漸被遺忘，但在測繪技術演進上，佔有重要的地位，農航所秉持能有效保存及活化利用之理念，利用有限的辦公空間，設置「航測儀器典藏室」作為教育展示，重新延續傳統測繪儀器的生命，讓舊儀器能再次展現歷史風華。

目前陳列有底片式傳統航攝相機、印像機、轉點儀、解析立體測圖儀、晒印機等傳統測繪儀器，除具展示及保存歷史文物功能外，更兼具教育及文化意義，透過參訪活動，讓到所裡參訪的機關學校，讓更多人認識並見證台灣這一甲子歲月的發展軌跡。

農林航空測量所表示， 慶祝大會邀請一起打拼一起創造歷史的前輩們，回來分享一甲子的喜悅，共同緬懷早期類比式航測製圖時代的開創歷程。欣賞60年代像片基本圖產製紀錄片，並在歷史航照彙集而成的「不可見的台灣-農航影像下的異世界」新書上簽名留念。

▲行政院農業委員會陳主委吉仲(右3)、 林務局林局長華慶(左2)等貴賓為「航測儀器典藏室」揭牌。(照片由農航所提供)