英脫歐陷泥淖 知名企業爆出走潮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）眼看3月29日大限將至，脫歐協議卻遭英國國會否決，企業憂心無協議脫歐前景不明，開始採取降低損害之緊急措施，包括Sony等知名企業，已決定將總部撤出英國。

《衛報》報導，索尼（Sony）決定將位在倫敦的歐洲總部移至荷蘭阿姆斯特丹，「如此才能確保脫歐後我們的商業活動一切如常。」就連支持脫歐的知名電器公司戴森（Dyson）創辦人詹姆士戴森爵士（Sir James Dyson）都決定將總部從英國轉移至新加坡，對焦頭爛額的首相梅伊不啻為一記重擊。身家210億英鎊的英國首富Jim Ratcliffe爵士，去年據傳也準備離開英國，將事業轉至摩納哥。

英國航運公司P&O宣布，將把旗下運行英吉利海峽之6艘渡輪全數改登記在賽普勒斯，脫歐後才能持續享有歐盟稅務優惠。此外，英國最大寵物用品商Pets at Home以及電器零售業者Dixons Carphone，則紛紛開始囤貨，避免屆時港口作業陷入混亂，影響進出口貿易。豪華房車製造商賓利汽車（Bentley）也努力囤積零件，防患於未然，該公司稱脫歐將嚴重衝擊該公司獲利。

英國工業聯合會（CBI）警告，企業一個個出逃，已釋出一明確訊息，國會議員必須立即排除無協議脫歐之可能性，否則一旦企業信心全面崩毀，將難以回天。