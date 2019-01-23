台灣傳3月底將公佈威脅國安之中國企業名單

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)《日本經濟新聞》得手獨家消息，表示台灣將在3月底前，公佈有侵害國安之虞的中國企業清單。

報導引述一位台灣行政院國家通訊傳播委員會（NCC）高層説法，表示我國政府將在今（2019）年3月底之前，公佈有國安疑慮的中國企業清單。《自由時報》表示，透露消息給《日本經濟新聞》的高層，是行政院資通安全處處長簡宏偉。但《日本經濟新聞》原本報導中採匿名處理。

簡宏偉告訴《日本經濟新聞》，除了最近外界關注的華為外，海康威視數字技術、大華技術、Lenovo等公司，可能也會被列入清單中，讓他們無法販賣產品給台灣公部門。

就如我們先前報導，我國工研院和資策會，已先行禁用華為設備，而台灣這個動作，很明顯是呼應全球排除華為的潮流。

美國方面，《日本經濟新聞》上個（12）月曾報導，美國海外投資委員會（Committee on Foreign Investment in the United States）目前正在審核該國大型電信商T-Mobile US及Sprint的合併要求，而這兩間公司，似乎希望透過拒絕使用華為產品的方式，來向美國政府示好，以提高獲准合併機會。

報導介紹，Sprint的母公司軟體銀行，已確定排除華為的4G基地台，改用北歐愛立信集團（Ericsson）及諾基亞公司（Nokia）的設備。

而T-Mobile US的母公司德國電信，也已決定重新評估是否向華為採購設備。

不過，《日本經濟新聞》提醒，目前合併案還在談判過程中，因此未來可能還有許多變數。

另外，《彭博》日前引述消息人士説法，表示現在美國政府正在草擬該行政命令，但文中不會明白出現華為、中興電子等公司名稱，而是會給予美國商務部更大的權力，審查與「敵對國家」（adversarial countries）有關聯的產品。

根據報導，目前法案似乎還沒有呈交給川普過目，而白宮目前也拒絕證實此事屬實與否。

日本方面，《日本經濟新聞》另一篇報導指出，資訊通訊、金融、航空、機場、鐵路、電力、瓦斯、行政、醫療、自來水、物流、化學、信用卡服務、以及石油等16個領域，將應日本政府要求，自本月起停止使用某些有資訊外流或功能停擺之虞的設備。報導説明，這主要是指華為的產品。

報導介紹，日本政府之所以要對這些類型的民間企業，做出排除華為的要求，是因為它們都是重要的民生基礎設施，若遭受惡意攻擊，將導致巨大損害。

《日本經濟新聞》報導，日本企業已開始行動，代換掉目前使用的中國產品及服務。報導舉例，某物流公司向外勤員工，提供華為的通訊設備，但它們已開始和電信公司，討論更換設備的製造商。

印度方面，印度《今日商業》曾報導，印度電信出口促進委員會（Telecom Export Promotion Council）主席戈許（Shyamal Ghosh）致信印度國家安全顧問，建議印度政府禁止在建搆電力、鐵路、國防等政府網絡時，購買中國廠商製造的設備。

戈許説明，在美國、日本、加拿大、英國、德國、澳洲、以及紐西蘭等先進國家，都在最近宣佈禁止使用華為等中國公司的設備，尤其是在5G方面。

根據報導，他警告，中國通訊設備對國安造成的威脅甚大，對印度來說尤其如此。

在英國方面，英國《每日電訊報》報導，英國國防部長威廉森在前往烏克蘭飛機上，向媒體表示，自己對華為相當擔憂，且英國所示在密切注意其行動。

威廉森表示，英國也在關注澳洲及美國等盟友最新情況，以確保他們有最高程度的5G網路安全。他透露，英國握有中國政府從事不良行為的證據。

報導介紹，英國電信公司（BT）已表明，不會在5G系統核心部分，使用華為的產品，但在天線等較不敏感的設備上，則還是可能選用華為設備。

《每日電郵報》回顧，美國最近發佈報告指出，中國政府能強迫華為及其他中國科技公司，蓄意讓產品運作速度下降、當機、甚至開駭客後門。

澳洲方面，澳洲外交貿易部次長接受《日本經濟新聞》採訪時，表示該國完全基於客觀及國家利益理由，排除華為。

澳洲外交貿易部次長法蘭西絲·亞當森（Frances Adamson）向《日本經濟新聞》説明，5G技術創新相當巨大，可以將幾乎所有東西連上網路，因此需要用與過去不同的方法，來守護系統安全。

亞當森説明，澳洲禁止違反澳洲法律，且可能服從外國政府的公司，在該國建設5G系統，以避免遭駭或干預。

亞當森強調，澳洲排除中國華為等公司的5G產品，完全是基於客觀考量，並表示將和日本等5G技術進步的國家，積極交流資訊。

挪威方面，《路透社》報導，挪威司法部長表示，將考慮排除華為的產品，以減輕升級5G後可能發生的脆弱性，例如國家或個人進行的駭客攻擊。

根據報導，現在挪威兩大電信公司，都使用華為的設備，營運4G系統，並正在測試該公司的5G設備。

報導介紹，挪威司法部長，甚至直接坦誠表示，會和英美一樣，對華為採取特殊行動。

甚至連波蘭，都出現了對華為提高警戒的行動。日本《NHK》報導，波蘭警方於當地時間11日，逮捕了華為波蘭分公司中國籍高層，以及另一位波蘭籍已離職員工，其中中國高層被控為中國政府進行間諜行動。

報導介紹，遭逮中籍高層，曾在波蘭一處中國總領事館服務，從2011年起轉至華為公司。

根據報導，目前波蘭警方尚未就案情作進一步説明，但兩人似乎都否認指控。

華為稱現在全案已進入偵查程序，因此拒絕對《NHK》做出説明。

在德國方面，該國重量級商業媒體《德國商業日報》也報導，德國政府内目前正在考慮，在建設5G基礎設施時，全面排除華為的機器設備。

報導引述德國政府内部人士説法，表示該國目前考慮以提高資訊安全標準等方法，讓華為不得其門而入。

在法國方面，法國經濟大報《回聲報》引述消息人士説法，表示法國政府正在考慮修正法案，給予國家安全和國防單位人員，能夠在電信公司安裝設備後，隨時進行調查的權利，限制華為公司在法國安裝設備空間，並將在不久後公佈詳細内容。

此外，對華為的法律行動，也即將在美國登場。

《華爾街日報》17日報導，美國檢察官準備依竊取機密嫌疑，起訴華為公司。

報導引述知情人士説法，表示美國檢察官認為，華為公司竊取美國T-Mobile公司測試智慧型手機的技術，並可望在不久之後予以起訴。

另外，牛津大學也開啓了學術機構排除華為的第一槍。

香港《南華早報》得手牛津大學寄給電腦科學博士生的内部信件，内容指出牛津決定停止接受華為的贈與和研究贊助，但已開始的計劃，則可以按照原本計劃持續進行。

根據報導，信件説明，牛津大學校方的決定，並不代表學生不能和華為公司人士保持關係，但仍建議學生在與該公司人員聯絡時，不要討論機密或智慧財產相關訊息。