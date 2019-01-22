【快訊】俄羅斯航空客機疑遭劫持 緊急迫降

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）俄羅斯航空（Aeroflot）一架原訂今（22）日從西伯利亞城市蘇爾古特（Surgut）飛往莫斯科的波音737-800客機，疑似遭到劫機。

外電報導，一名男子在飛行途中，要求飛機轉往阿富汗。空服人員設法說服男子稱，飛機油料不夠，需要加油。目前班機已經安全降落在俄羅斯的漢特-曼西斯克自治區（Khanty-Mansiysk）。

自由歐洲電台報導，該名男子(如下圖)目前已經遭到逮捕，在他身上並未搜到任何武器。據悉他曾有搶劫和販毒前科。

當地媒體報導，這架飛機上共載有69名旅客和7名機組員。

#ЭКСКЛЮЗИВ

Публикуем #ФОТО мужчины, захватившего самолет Сургут-Москва. На борту находятся 69 пассажиров и 7 членов экипажа. В данный момент самолет готовится к посадке в Ханты-Мансийске https://t.co/ijCpivNqoZ pic.twitter.com/EN8hup21KT — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) January 22, 2019