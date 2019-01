【快訊】俄羅斯航空客機疑遭劫持 緊急迫降

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)俄羅斯航空(Aeroflot)一架原訂今(22)日從西伯利亞城市蘇爾古特(Surgut)飛往莫斯科的波音737-800客機,疑似遭到劫機。

外電報導,一名男子在飛行途中,要求飛機轉往阿富汗。空服人員設法說服男子稱,飛機油料不夠,需要加油。目前班機已經安全降落在俄羅斯的漢特-曼西斯克自治區(Khanty-Mansiysk)。

自由歐洲電台報導,該名男子(如下圖)目前已經遭到逮捕,在他身上並未搜到任何武器。據悉他曾有搶劫和販毒前科。

當地媒體報導,這架飛機上共載有69名旅客和7名機組員。

