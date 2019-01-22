金管會無摺存款大鬆綁　今宣布3項金融交易免確認身分

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）金管會今(22)日晚間宣布，對「無摺存款」大鬆綁，即日起有3項金融交易，將不再視為無摺存款，等於全部免驗證身分，交易人不需要出示身分證。



《蘋果》引述銀行局官員解釋，從今(2019)年元旦上路的「無摺存款」規定，只要是3~50萬元的交易，不論是否是存款戶本人，銀行都會要求出示身分證、並確認姓名、電話；如果未達3萬元，若是代理人，就得加註姓名和電話。



行政院長蘇貞昌日前視察合庫後，要求「簡政便民」，金管會在21日發函，給各銀行一份「問答集」，其中新增3項金融交易，不再視為無摺存款，也就是說不需再確認客戶身分，就可辦理。

這三項交易包括:



(1) 金融機構的本行客戶、用轉帳方式存入同一金融機構的他人帳戶交易，例如甲去合庫台北分行，將資金轉給乙的合庫台南分行，合庫不須認證甲的身分。



因為這是屬於同一家銀行的「轉帳交易」，來源和目的都可以掌握，可以確認資金流向。



(2) 若是臨櫃辦理繳稅、規費、公用事業水電瓦斯、及公私立學校學費等，也不須確認身分。



過去銀行執行實務上，包括繳稅款、水電瓦斯費等，都視為「無摺存款」，變成全部都要看身分證，還要留電話、姓名等，才會引發民怨。



(3) 若是經金融機構認定屬於「常態例行性的正常交易」，例如零售業者與營業額相當屬經常性交易、連鎖商店或小額營業人（含代理人）的例行性交易、及無溢繳的信用卡費。