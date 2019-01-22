鄭麗君遭挨巴掌　總統府譴責暴力：立場可不同，打人就是不對

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）文化部長鄭麗君今（22）日中午在資深藝人春節餐會上遭不滿去蔣化的鄭惠中打了一記耳光，鄭麗君稍早在臉書發表公開回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」而總統府也回應，任何議題應以理性討論，不認同非理性暴力行為。

鄭麗君22日參加關懷演藝人員春節餐會，在致詞時宣布演藝人員的利多政策，沒料到鄭麗君致詞下台後逐桌向藝人敬酒時，卻被鄭惠中打了一巴掌。鄭惠中會後發表聲明，指係因不滿鄭麗君同意去蔣化，現場失態打人。

媒體報導，鄭惠中施暴後還拒認錯，態度囂張，主辦單位「關懷演藝人員基金會」也硬起來表明將會採取法律行動。稍晚雖然鄭惠中有出來為呼巴掌道歉，但仍嘴硬嗆鄭麗君推動去蔣化是撕裂台灣。

鄭麗君在臉書上指出，餐會席間在跟資深藝人陳松勇、周遊、常楓、石雋、文夏等前輩一一問候時，突然遭到攻擊，鄭麗君受到驚嚇。鄭麗君也請各界朋友不用擔心，也謝謝現場許多資深藝人前輩即時給予安慰。

鄭麗君表示，自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，「我們期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見。」她說個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害，「我也要呼籲，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。」

總統府在事件後立刻召開記者會譴責暴力。總統府發言人張惇涵表示，現在的台灣是自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見，立場可以不同，但打人就是不對，一位用心推動文化、照顧藝人的部長也不應該被如此對待。

張惇涵轉述總統蔡英文表示，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。張也指蔡總統在得知消息後，致電給鄭麗君表達關心慰問，並給她加油打氣。