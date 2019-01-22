善用權證投資 創造金豬年額外年終獎金機會

2018年對國內外金融市場而言是極為動盪的一年， 美中雙方貿易僵局使全球股市歷經了大幅度修正，台股亦無法倖免， 自去年10月份萬點回落後， 目前集中市場加權指數持續在季線之下整理；2019年開年以來大 盤走勢依舊波動，不確定因素將持續對金融市場造成衝擊。 對此富邦證券表示，在震盪激烈的盤勢中可善加運用權證這項工具， 因權證投入資金少、交易成本低且多空皆可操作， 若運用得宜將有機會替自己多增加一筆年終獎金。

富邦證券金融市場部資深副總經理吳仁傑指出， 權證是具有高槓桿效果的小額投資工具， 投入所需資金約為買進現股的1至2成， 無論盤勢是多或空皆可操作，只要選對連結標的並看對方向操作， 投資報酬率比現股來得誘人， 上班族可善加利用年終獎金來進行權證的小額投資， 為自己創造財富累積的機會， 富邦證券更進一步建議選擇權證的三大心法， 讓投資大眾在年終獎金的規劃上多一項好選擇。

心法一、選標的，首重看多或看空

權證是連結指數及個股等現貨的衍生性金融商品， 具有多空皆可操作的特性。因此， 投資人在投資權證前務必先選擇所連結的現貨標的， 並研判連結標的的多空走勢，決定要投資認購或認售權證。 至於標的選擇，建議投資人選擇自己較熟悉的個股或指數， 看多的投資人選擇認購權證，看空的投資人則選擇認售權證。

心法二、挑權證，兩大指標需兼具

確定了投資標的及多空走勢後，投資人該如何挑選適合的權證呢？ 建議投資人以兩項權證指標篩選適合自己的權證：

1.價內外程度：價內、外程度決定槓桿大小，建議可挑選價內外1 0%以內的權證，這類型權證除了具有槓桿效果外， 也有利於投資風險控管。

2.剩餘天數：權證具有時間價值遞減特性， 距離到期日愈近或股價離履約價不遠的權證， 對價格的反應非常敏感， 建議投資人以距離到期日至少兩個月以上的權證為優先選擇。

心法三、優良發行券商，造市波動率穩定

除了選對標的看對方向， 也選擇了適合的價內外程度及距到期還有兩個月以上的權證之外， 最後一項也是最重要的篩選權證重點，就是挑選權證發行券商。 有良好造市品質的券商，不隨便調降權證的造市波動率， 配合最佳委買委賣價差小，且買賣盤鋪單量充足， 這些因素都將使投資人買權證較有保障。

吳仁傑特別提醒，由於權證具有「存續期間」， 因此一旦投資人看錯權證連結標的走勢時，一定要即時執行停損， 權證不適合長期持有來攤平成本， 在投資前清楚了解權證商品特性及風險所在， 才能有效利用權證配置年終獎金，參與年後金豬年行情。

更多權證資訊可至富邦證券官網或富邦權證財神網查詢。