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流感疫情發威 重症數近5年同期新高

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2019/01/22 17:39
衛福部疾管署22日表示，上週新增57例 流感併發重症病例，9成未施打流感疫苗。

流感重症上週新增57例　其中9成未打疫苗

衛福部疾管署22日表示，上週新增57例 流感併發重症病例，9成未施打流感疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）流感疫情升溫，根據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診人次破9萬人，且新增57例流感併發重症病例，9成沒有施打流感疫苗，累積重症數已是近5年同期新高。

疾管署監測資料顯示，上週（1月13日至1月19日）類流感門急診就診人次計9.4萬多人，較前一週上升6.2%。上週新增57例流感併發重症病例，均檢出A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（28例）、50至64歲（19例）兩年齡層佔多數。

另外新增3例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於47歲至66歲，均感染H1N1，個案均有慢性病史且未接種疫苗。

國內自2018年10月1日起累計294例流感併發重症病例（143例感染H1N1、133例感染H3N2為多），為近5年同期新高，其中21例死亡（11例H3N2、10例H1N1）；近4週社區流感病毒為H3N2及H1N1共同流行。

近期受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，流感病毒更加活躍，疾病管制署呼籲，民眾出入公共場所應加強防護，落實勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩及生病在家休息等措施，避免流感病毒傳播；另請民眾應特別留意家中老年人、嬰幼兒、孕婦及高風險慢性病人等高風險群之健康，如出現流感危險徵兆，務必及早送至大醫院就醫，降低重症及死亡風險。
流感

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