做車的人　需要你慧眼識英雄！

挺汽車狂想，拿萬元大獎！裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會、華創車電及納智捷共同策畫舉辦的第二屆台灣車客松活動，連結業界資源，為台灣優秀創新團隊與人才，打造跨域對話、夢想實踐之給力舞台！於全球車輛產業快速轉型與進化的浪潮下，各車廠皆卯足全力結合雲端大數據、車輛軟體硬改造，逐步創新移動智能生活的無限可能，由第二屆車客松各優秀隊伍所提出的創新，亦可發現不少新創團隊呼應業界趨勢，提出不少以AI技術結合車身數據，優化駕駛行為與提升行車安全，以及許多創新車輛與環境互動之應用，此外，亦有各種因應新能源車輛發展之多元商業模式想像。本次初賽共吸引84組隊伍參賽，共20組團隊脫穎而出進入決賽！熱血的創新需要您的鼓勵，即日起自2/15止，車客松官網舉辦網路票選，邀請對汽車創新、移動科技充滿想像與熱情的你/妳，一起來票選出心目中最狂、最skr的汽車狂想，還有機會獲得萬元大獎。

裕隆集團長期關注台灣如何透過智慧移動(Smart Mobility)創新人、車、時空與生活之間的互動關係與價值，亦投入在地人才培育與實踐，2017年首創國內以汽車創新為主題的台灣車客松創客活動，以「開放吧!汽車」活動思惟，以整車自主研發平台之資源與創客Maker精神，開放車身數據、串聯業界導師、研發與製造之知識能量，廣納產、官、公、學、研夥伴，共同打造汽車科技創新自造平台，期望號召年輕世代加入台灣自造車行列，一起思考在地移動交通問題的解方。

延續活動主軸，第二屆台灣車客松挑戰主題為「未來城市的汽車狂想」，競賽分為汽車進化組與城市旅行組，廣納車聯網、車共享、新能源等未來汽車各種技術趨勢應用，邀請更多有志創新團隊共同參與，成為「做車的人」，今年也透過說明會、校園分享、企業實地參訪，以及線上一對一導師輔導等活動，進一步與學子跨界交流，提昇台灣汽車自主研發創新能量，一同進化未來汽車與智慧移動城市之願景。裕隆集團期望以開放平台精神，透過車客松活動，串聯跨界、跨域之知識力、技術力，提供新創團隊與產業銜接之實踐平台，為台灣汽車產業探索未來汽車無限種可能。

第二屆台灣車客松共計吸引超過250位參賽者，84組隊伍報名，報名隊伍遍布全台北中南大專院校，包括臺灣大學、交通大學、台北大學、台北科大、南台科大、雲科大…等以及各界新創團隊。團隊構想充滿創新，例如：避免後方來車造成意外的開門安全系統、駕駛疲勞偵測、協助駕駛找尋車位的管理系統、AI技術結合車輛數據以優化駕駛行為等，由硬體、軟體及商業模式，提供未來城市更佳的移動解決方案。20組入圍隊伍，將於3/24決賽車客松日，角逐百萬總獎金。

台灣車輛創新的明日之星需要您的支持與鼓勵！即日起至 2/15止，快到車客松官網看看20組脫穎而出的入圍好點子，選出心目中支持的創新企劃，替入圍團隊集氣。參與票選更有機會獲得Switch遊戲機、SOGO五千元禮券、知名溫泉酒店雙人住宿券、樂高SupderHero系列、電影票等超值好禮，歡迎踴躍參加，活動網站：https://carmaker-yulon-group.com.tw/?terms=1)。

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