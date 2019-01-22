《紐時》：鄧麗君好歌聲深入人心　中國歌迷至今難忘懷

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）來自北京的孟先生一手拿著啤酒，一手拿著麥克風高唱鄧麗君的經典歌曲，這座兩層樓高的建築物，是他口中所謂的「心靈之家」----鄧麗君音樂主題餐廳。

孟先生表示，鄧麗君知道該怎麼樣做人，就是談一場轟轟烈烈的戀愛且允許自己犯錯，這是他深深為鄧麗君吸引的原因。

根據《紐約時報》報導，鄧麗君以將傳統台灣與中國民謠化為西式風格情歌而聞名，曾被北京當局列為禁歌，批評她的歌曲是「西方資本主義腐朽文化」和「黃色音樂」，即使當時兩岸關係極度緊張，鄧麗君在中國仍擁有廣大忠實粉絲，因此還曾被國民黨政府拿來做為心理戰廣播的歌曲。

在北京這家餐廳內，觀眾享受駐唱歌手穿著優雅禮服，演繹鄧麗君的經典歌曲「月亮代表我的心」以及「甜蜜蜜」的同時，顧客們一邊可品嚐著美味的主題佳餚－月餅和炒南瓜佐蜂蜜。

儘管鄧麗君逝世已逾20載，但是甜美且獨一無二的歌聲，依然深植中國及其它國家民眾的內心。

一名今年30歲的吳小姐表示，她的女兒只聽鄧麗君的歌曲，還會哼上幾句經典歌曲，如「甜蜜蜜」。

鄧麗君1953年1月29日生於台灣雲林縣的外省家庭，在世時紅遍亞洲大街小巷，由於父親是國軍軍官，鄧麗君走紅後慰問國軍官兵不遺餘力，常到軍中獻唱，有「軍中情人」稱號。1995年5月8日，鄧麗君因氣喘病發在泰國猝逝，享年42歲。

北京鄧麗君音樂主題餐廳，獲得來自台灣鄧麗君文教基金會的授權開業，一樓為博物館，展示鄧麗君生前穿過的衣服和彈過的鋼琴，二樓則是附帶舞池的餐廳，並有提供KTV伴唱服務的包廂。