富邦產險推出業界首創「車禍事故現場即刻付款」服務

在車禍現場就可以收到理賠金!富邦產險於新年度推出業界首創「 事故現場即刻付款」服務， 當投保第三人責任保險的客戶通報發生車禍事故， 富邦產險即指派理賠人員前往事故現場協助處理與受理賠案， 進行損失查勘評估與協商，若現場與第三人取得損失共識達成和解， 即可進行小額理賠程序，理賠金立即匯入指定帳戶！

過去理賠人員完成現場處理後， 必須回到辦公室才能接續後端的賠案處理。富邦產險理賠人員於20 13年全數配置平板使用行動理賠APP後， 在事故現場即可直接核對客戶承保資料，進行理賠案件受理， 經客戶確認並簽名後，線上快速立案，省去資料往返的程序， 深獲客戶肯定，迄今服務件數已超過10萬件。

富邦產險於今年一月再度深化行動服務， 提供事故現場即刻付款的創新理賠模式， 當理賠人員於車禍事故現場完成第三人體傷或財物的損失勘估後， 協助適格雙方當事人取得共識並線上簽立和解書， 不需返回辦公室遞交理賠文件， 即可在事故現場將小額理賠金匯入指定帳號， 不僅提升理賠人員服務效益、大幅加快賠案處理效率， 也免除當事人處理後續繁瑣的理賠事宜。「事故現場即刻付款」 功能上線三週，已有多人體驗此優質服務，事故現場立即結案。

富邦產險說明，「事故現場即刻付款」 是結合行動科技與保戶服務的產物， 將運行多年的臨櫃小額賠款功能擴大至事故現場， 且過程無須簽立紙本文件，於平板即可一指搞定， 理賠金當場匯入第三人指定帳戶，立即解決客戶的問題。 未來更將持續優化APP功能，擴大服務險種及範圍， 提供客戶優質創新的理賠服務。