新北校園營養午餐食安把關嚴謹、滴水不漏

報載新北市學校午餐採用國產「四章一Q」 食材登錄率僅45％，新北市政府教育局表示， 在107年申請營養午餐「主要食材」(菜色中佔比最多的食材) 符合四章一Q，新北市獲獎勵金達1億7千多萬元，為全國最高， 顯見本市使用四章一Q食材的成效。

新北市政府教育局表示，新北市早已要求各校及業者， 每日營養午餐各項食材必須如實登錄於校園食材登錄平臺， 並提供供應來源，使所有食材皆可追溯其上游供應單位， 並由市府各相關單位定期前往抽驗把關其安全性， 加上新北市實施4+1安心蔬菜政策， 每週供應1次有機蔬菜及4次吉園圃蔬菜， 皆有市府單位在產地進行抽驗， 農藥殘留不合格的蔬菜在源頭就已經杜絕流出， 因此校園營養午餐品質安全有完整保障。

然而農委會所公布之「各縣市校園午餐食材四章一Q登錄筆數占比」 數據，是以「全部食材」為母數計算是否具備四章一Q，並非單以「 主要食材」計算，新北市僅有45% 即是因為多數學校營養午餐是四菜一湯， 各項菜色的配菜食材數量龐大，又加上新北市學校數眾多， 配菜食材數量更多於其他縣市，數據比較基準失衡， 且中央的四章一Q獎勵金又只補助「主要食材」， 學校及業者難以負擔採購差價；加上新北市本身幅員遼闊、 城鄉差距大，部分廠商採購食材之成本及運費相對都高， 導致學校及業者難以採購符合四章一Q的食材，登錄比率自然較低。

面對四章一Q登錄比率較低的現象， 新北市教育局說並不是單一縣市的問題，而是全國多數縣市的困境， 呼籲中央相關部會趕緊促進市面上能多加供應符合四章一Q及學童食 用的午餐食材，讓學校及業者能順利採購， 並且增加補助四章一Q獎勵金， 讓四章一Q食材的普及率能在全國都能提升。