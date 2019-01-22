新北校園營養午餐食安把關嚴謹、滴水不漏

報載新北市學校午餐採用國產「四章一Q」食材登錄率僅45％，新北市政府教育局表示，在107年申請營養午餐「主要食材」(菜色中佔比最多的食材)符合四章一Q，新北市獲獎勵金達1億7千多萬元，為全國最高，顯見本市使用四章一Q食材的成效。
新北市政府教育局表示，新北市早已要求各校及業者，每日營養午餐各項食材必須如實登錄於校園食材登錄平臺，並提供供應來源，使所有食材皆可追溯其上游供應單位，並由市府各相關單位定期前往抽驗把關其安全性，加上新北市實施4+1安心蔬菜政策，每週供應1次有機蔬菜及4次吉園圃蔬菜，皆有市府單位在產地進行抽驗，農藥殘留不合格的蔬菜在源頭就已經杜絕流出，因此校園營養午餐品質安全有完整保障。
然而農委會所公布之「各縣市校園午餐食材四章一Q登錄筆數占比」數據，是以「全部食材」為母數計算是否具備四章一Q，並非單以「主要食材」計算，新北市僅有45%即是因為多數學校營養午餐是四菜一湯，各項菜色的配菜食材數量龐大，又加上新北市學校數眾多，配菜食材數量更多於其他縣市，數據比較基準失衡，且中央的四章一Q獎勵金又只補助「主要食材」，學校及業者難以負擔採購差價；加上新北市本身幅員遼闊、城鄉差距大，部分廠商採購食材之成本及運費相對都高，導致學校及業者難以採購符合四章一Q的食材，登錄比率自然較低。
面對四章一Q登錄比率較低的現象，新北市教育局說並不是單一縣市的問題，而是全國多數縣市的困境，呼籲中央相關部會趕緊促進市面上能多加供應符合四章一Q及學童食用的午餐食材，讓學校及業者能順利採購，並且增加補助四章一Q獎勵金，讓四章一Q食材的普及率能在全國都能提升。