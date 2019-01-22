台北凱撒Checkers 草莓季甜點爭霸戰

冬季正值草莓盛產的季節，垂涎欲滴、香氣四溢的草莓總讓人無法抗拒！台北凱撒Checkers自助餐以豐富多元、平價高CP值的手作甜點，逐漸在甜點界打響名號，在此季節點心坊主廚更是用心結合創意與巧思，將苗栗新鮮採收的草莓變身成一系列讓人驚艷的夢幻甜點饗宴。

凡於活動期間在臉書參加Checkers草莓季甜點票選，分享您心中最愛的那款草莓甜點，即可享甜甜價優惠：平假日下午茶$420+10%、平日午餐$580+10%、平日晚餐$680+10%、假日午晚餐$780+10%的優惠價格，最低下殺72折起。酸甜的草莓在口中蕩漾出幸福的戀愛滋味，讓整個冬天充滿療癒的幸福感，台北凱撒Checkers邀請大家一起共度莓好食光！

看著那玻璃櫃中的繽紛甜點，一個個精巧模樣，宛如珠寶般閃耀著迷人光芒，每一口都讓人著迷又覺得好幸福。台北凱撒Checkers自助餐主廚推出十多種限定甜點輪番上陣，除了鮮豔欲滴的「草莓塔」、一放上就會被秒殺的「草莓奶酪」、低調奢華的「草莓馬卡龍」以外，更是推出最經典必吃的「草莓生乳捲」，濕潤綿密的蛋糕體中配上酸甜草莓，以及奶香十足的鮮奶油滋味柔和適中不甜膩，一口接一口停不下來。

主廚特製「草莓芙蓮」，將上下兩層濕潤香甜的海綿蛋糕夾入排排站的新鮮草莓與濃郁法式奶油霜和卡士達中，再裹上一層薄薄的莓果醬增添香氣，尾韻能感受到草莓帶來的鮮甜香氣，絕對是冬季最療癒的幸福甜點；皮薄軟Ｑ又有嚼勁的「草莓大福」包裹著滿滿的紅豆粒與整顆新鮮草莓，以微甜紅豆與酸甜果香提升層次，一口咬下就能品嚐到內餡的風采；簡單卻華麗的「草莓泡芙」，皮香酥脆，新鮮草莓與冰涼細緻的卡士達餡相互交融，呈現口感多層、甜蜜香氣十足的精緻美味，幸福的滋味就從此開始！多款超人氣的草莓夢幻逸品，絕對值得草莓控們攜手朝聖！