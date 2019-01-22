美麗信花園酒店 九宮格點心盤甜蜜回歸

甜點總有另一個胃裝、吃得再飽肚子總有空間讓給甜點，這就是甜點的無限魅力，美麗信花園酒店在廣大嘉賓的呼喚下，即將甜蜜回歸經典九宮格盤式點心，主廚結合台灣食材將甜點幻化出款款精緻優雅宛如精雕細琢的珠寶，讓您輕鬆品味非凡誘人的甜點盛宴。

美麗信花園酒店全新經典九宮格盤式點心，即日起於二樓池畔餐廳-光廊Light Café 甜蜜回歸，為了重現經典九宮格的璀璨風華，主廚精心研發9款冠軍甜點，各個仿如色彩繽紛的藝術品，散發出無可比擬的魅力，道道都吃得出西點主廚的細膩巧思，滿足甜點控的多重慾望與味蕾，大年初一(2/5)至元宵節(2/19)推出好運發財年節【讚春˙九宮格盤飾點心】，內用每份NT$688+10%含2杯飲品(咖啡或茶)，外帶每份NT$588；春節送禮、串門子都好有面子；而即日起推出的【經典九宮格盤飾點心】，內用每份只要NT$450+10%；外帶每份NT$450。美麗信最經典的盤飾點心，敬邀嘉賓細細品味細緻甜品。

●美麗信全新款人氣甜品

【紫米黑豆胚芽】，底層以胚芽製成細緻戚風蛋糕，搭配著由台灣紫米與嘉義黑豆共同譜出的紫心內餡、綿密烤布蕾與嚴選張錫斌手工黑糖製作的黑糖慕斯，展現樸實養生卻內含豐美氣韻的濃郁感動。【百香果鳳梨杏仁塔】，俏皮桃色覆盆子淋面映入眼簾，中間密藏鳳梨果凍、百香果慕斯，搭配灌入杏仁餡的塔皮，酸甜滋味更現杏仁情挑誘惑。【森林紅莓】，由覆盆子、草莓、紅醋栗依黃金比例製成的紅莓慕斯與紅莓凍，果酸四溢彷彿徜徉於森林中，外層披掛草莓巧克力杏仁角外衣，讓酸甜清爽的滋味，增添多層次口感。【黑醋栗栗子蒙布朗】，顛覆蒙布朗偏甜的既有客觀印象，創新使用黑醋栗香緹作蒙布朗的線條，內心洋溢栗子慕斯，基底則由傳統蛋白餅改為口感更為濕潤不易甜膩的費南雪蛋糕，讓幸福驚喜延續不斷。【榛果檸檬杏桃】，底層由榛果醬及杏仁糕製成的檸檬蛋糕體化作遊樂園的旋轉咖啡杯，乘載榛果白巧克力慕斯，上頭點綴檸檬杏桃醬，是歡樂滋味的焦點。【葡萄柚紅茶奶酪杯】，蜜香貴妃茶製成的紅茶奶酪，典藏著覆盆子果凍與新鮮葡萄柚果肉，透過芒果百香果醬的浪漫加持，幻化出縈繞茶香、果香的氣質夢境。【手工巧克力】，覆盆子內餡，外層包裹著67%巧克力，苦甜帶酸的香濃滋味，誘惑人心。【布列塔尼】，使用伊斯尼發酵奶油、日本麵粉、麥斯萊姆酒所製作的法國傳統點心，猶如厚餅乾嚐起來外殼香酥、內部鬆軟，甜中略帶鹹味的自然奶香舞出發法式風情的味覺層次。【酥胸馬卡龍】，令人愛不釋手的馬卡龍，以覆盆子(紅色)、黑醋栗(藍色)、芒果(黃色)果泥做成三種口味的香濃內餡，並以香濃奶油增添誘人滋味，皮酥內軟的幸福口感，讓午后時光洋溢愛情故事！

美麗信「九宮格盤飾點心」簡約時尚的擺盤與精巧甜點相成交織，口感、視覺皆讓人驚喜萬分，全新設計組合予您甜蜜幸福且浪漫動人感受，更配合春節增添年節氣氛盤飾；簡潔大方的外帶禮盒讓外帶送禮更添精緻體面，即刻起身至美麗信與至親友人分享甜點帶來的甜蜜喜悅吧！訂位即訂購專線：(02)7702-8800分機2328