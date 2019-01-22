2019台北燈節超熱鬧　東京迪士尼明星、Google助理都參一咖

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2019台北燈節將於2月16日登場，主燈為佇立在西門紅樓廣場前​，​約3層樓高的「豬寶」，全燈以550萬畫素LED螢幕組合而成；東京迪士尼樂園還將參與24日的遊行，屆時可看到米奇等卡通人物。

此外，今年燈節特別結合Google助理，民眾只要對手機喊出「Ok Google，我要跟台北燈節說話」，就可進入導覽模式，除了直接導航到特定燈區或燈飾，還可詢問燈節營運時間、地點、重要活動資訊等(如下圖)。

設計主燈及主視覺的藝術家​「 Akibo」​李明道（圖），今​向媒體介紹主燈「百變豬寶亮晶晶」。中央社

今年燈節結合Google助理，可輕鬆隨著導覽觀賞展出作品與各項活動。中央社

2019台北燈節將在2月16日至24日舉行，今年主題是「台北台北亮晶晶，點亮夢想點亮心」，主燈是「百變豬寶亮晶晶」，約有3層樓高，首創使用數位影像技術，隨著音樂有不同變化。

燈節期間，主燈秀「百變豬寶亮晶晶」每晚7時開始展演，每半小時一次、每次3分鐘，「豬寶」一身喜氣洋洋的裝扮，會隨著主題音樂節奏，化身為機械獸，或戴上舞獅面具，還會有各式各樣的表情動態變化。

北市觀傳局長劉奕霆說，今年燈區首度擴大到台北車站旁的行旅廣場，範圍沿著中華路一段、北門、忠孝西路。燈區創作圍繞著西區傳統歷史核心古蹟建築群，包括「台北郵局」、「大阪商社」、「三井倉庫」、「撫臺街洋樓」等。

東京迪士尼樂園的明星也將參與24日下午3時在台北市舉辦的「2019台北燈節」遊行，屆時民眾可看到東京迪士尼35週年熱鬧慶典，米奇等卡通人物將搭乘特別設計的花車登場。​​地點從北市中華路一段的開封街口，至貴陽街口。

2019台北燈節活動時程與交通資訊 請見官網

圖片來源: 迪士尼官網