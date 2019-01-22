年節食品抽驗 白木耳不合格率最高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）臺北市政府衛生局公布市售年節應景食品抽驗結果，受檢的199件商品中，4件品質檢驗結果不符合規定，以白木耳不合格率最高；40件完整包裝產品標示檢查結果，有3件標示不符規定。

此次臺北市政府衛生局共計抽驗木耳、金針、竹笙、蔬果、水產品、肉品、烘焙食品、堅果加工、葡萄乾、糖果、米濕製品、豆製品、熟食等計199件；重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、殘留農藥、甜味劑、保色劑、374項殘留農藥、7項乙型受體素、48項多重動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、大腸桿菌、大腸桿菌群等。

檢驗不合格名單如下：

三款「白木耳」遭檢出農藥殘留，分別是士林區瑞泰糧食工廠檢出4項殘留農藥、北投區星美雜糧行和士林區信興行各檢出1項殘留農藥。士林區大村雜糧行的「金針」檢出二氧化硫超量。

標示不符規定名單如下：

中山區蛋捲先生的2件蛋捲及中正區豐裕雜糧有限公司的1件豆丁，主要違規原因為成份及營養標示格式不符規定。

北市衛生局提醒，有氣喘病的患者，食用含有超量二氧化硫的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。故選購金針或木耳等產品時，應避免選擇聞起來有刺鼻味道、非自然原味等，販售商於必要時應取得合格檢驗報告及產地合格證明。於選購年節應景產品，應選擇包裝完整、標示清楚之食品較有保障，另建議勿過量食用加工食品，並搭配足量水分的攝取，多食當季新鮮蔬果，以維護健康。