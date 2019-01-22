2019義大利波隆那插畫展　台灣9位插畫家脫穎而出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019義大利波隆那插畫展共吸引62個國家近3,000件作品參賽，最終，決選出76位插畫家作品，其中，台灣有9位插畫家獲選。

2019義大利波隆那插畫展已於官網公布今年入選的插畫家名單，共有來自世界各地近3,000名的插畫家參賽，最終選出76位，而台灣則有9位插畫家入選，是歷年來最好的成績。

今年的5位評審分別為，阿根廷Diego Bianchi、波蘭Maciej Byliniak、義大利Alessandro Sanna、荷蘭HarriëtvanReek、和法國BéatriceVincent，他們從62個國家共2,901參賽者中挑選，最終決選出27個國家共76位插畫家作品，所有入圍作品將於4月1日至4日在義大利波隆那兒童書展展出，接著是為期2年的世界巡迴展覽。

此次，入選的9位台灣插畫家，分別為CHEN YING-HSIU、CHEN YUNG KAI、CHIANG MENG YUN、CHOU I-HSIEN、JIANG YU、LIN YUN、TAI YU-TUNG、TENG YU、YUN-CHUAN LEE，他們風格以及靈感來源皆十分特別，例如，CHEN YING-HSIU提到，這次作品靈感來自去年和姊姊因為獲得波蘭比賽首獎，受邀領獎途中所經歷的飛行旅程。