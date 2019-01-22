15年的底蘊成就『UMAMI金色三麥』

金色三麥餐酒集團自2004以來，以經典鮮釀啤酒餐飲陪伴許多台灣消費者歡慶各個人生的重要里程碑，舉凡慶生、尾牙、親友聚會或是重要運動賽事等歡聚時刻，而2004年初嚐到金色三麥感動的消費者，如今皆已展開人生新扉頁。

歷經15年醞釀的金色三麥餐飲集團，以截然不同的成熟系『UMAMI金色三麥』展現更驚豔的鮮食饗宴，於1/20(日)在信義一級商圈的微風南山盛大開幕註1，另外更於開幕期間祭出消費滿500元即贈100元抵用券活動，邀消費者與『UMAMI金色三麥』一同開啟閃耀的全新篇章。

2019金色三麥餐酒集團全新推出『UMAMI金色三麥』，甫入店內，挑高九米氣派落地窗映入眼簾，搭配金銅與石面異材質拼接的時尚吧檯，為用餐氛圍帶來寬闊高雅的空間感，現場更有專業樂師演奏，營造舒適優雅用餐氛圍。針對特注重隱私的消費者，『UMAMI金色三麥』更貼心準備三區的半開放式包廂。無論是求婚、工作高升或是重要國際商務宴客，『UMAMI金色三麥』將在人生進階的歡慶時刻為台灣消費者提供更不同場域的用餐環境。

『UMAMI金色三麥』以舌尖上的第五味－『UMAMI』鮮味為料理主張，嚴選多項寶島珍鮮食材入菜外，更推出以特級海鮮為主的全新創作料理，並搭配精釀啤酒、特選肉品、台灣在地鮮蔬等，迸發出多層次的鮮食感，感動舌尖、驚豔味蕾。

『UMAMI金色三麥』的成熟輕奢體驗，自開胃菜、沙拉、排餐、鍋物一應俱全，其中老饕最愛的啤酒海鮮鍋，也以「煮酒論英雄精選海鮮鍋」華麗現身『UMAMI金色三麥』，特選天使紅蝦及UMAMI精選海鮮，與黑麥啤酒交織出溫潤濃郁的餐餚享受。而除了經典金色三麥啤酒外，『UMAMI金色三麥』更提供多款精選紅、白酒，提供饕客更多風味的餐酒選擇。金色三麥餐酒集團從食材的精選到職人手藝的極致發揮，無論是挑嘴老饕、頂級商務人士還是首次嚐鮮客，在『UMAMI金色三麥』均能感受到不一樣的嶄新「鮮」風貌。