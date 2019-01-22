台南至高地標舉辦第五屆「府城登高」公益賽 即日起開放報名

垂直馬拉松比賽「府城登高」公益賽，由遠東集團與香格里拉台南遠東飯店舉辦，即將於5月26日在台南第一高樓香格里拉台南遠東飯店再度舉辦！整體分成四類組，分別為個人男子組、個人女子組、企業團體組及親子組，即日起至4月12日開放線上報名，預計也將吸引各國好手參與較勁，快把握機會報名。

自2015年起，該活動所得扣除支出後將已累計捐贈新台幣1,582,255元予台南家扶中心，本屆活動延續以「關懷兒童為愛登高」為活動主題，將所有參與其中的選手、企業團體以及志工的愛心散播出去，直接幫助需要幫助的兒童及其家庭。賽事陸續邀請到徐元智紀念基金會、亞洲水泥股份有限公司、裕民航運股份有限公司、遠東國際商業銀行、鼎鼎聯合行銷股份有限公司 (HAPPY GO)、鼎鼎聯合行銷股份有限公司(HAPPY GO)、台南大遠百、青航海外旅行社、上騰物業管理公司、青春考究運動面膜等企業熱情贊助中。

所有參賽者將自香格里拉台南遠東飯店地下二樓起垂直攀升40層樓，目前最高紀錄保持人為2015年的捷克選手Mr. Petr Novotny，以3分52秒的成績所創下的紀錄，期待今年有好手能刷新紀錄！各參賽報名費男女個人組每位600元、團體組每組十位共6,000元及親子組每組1,000元，參賽即可獲得活動運動衫、運動毛巾、運動護環、青春考究運動面膜、精選點心之外，完賽者更可獲得紀念獎牌及完賽證明；各組前三名更會頒發榮譽獎盃，榮譽獎勵住宿券、餐券與健身中心使用券等好禮。

即日起至4月12日，民眾可至活動官網 https://sltn.tw/2019VR/comm線上報名及了解詳情，亦可追蹤飯店臉書粉絲團獲取最即時的賽事資訊，各組名額有限，敬請把握機會。飯店地址：台南市東區大學路西段89號，電話：(06) 702 8888。