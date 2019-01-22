勞動部長許銘春突襲台鐵 9項勞檢違規罰12萬元

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）勞動部長許銘春今(22)日突襲勞動檢查台鐵七堵機務段，初步發現勞動條件及職業安全衛生共有9項違規，包含未給加班費、超時加班等。許銘春說，職業安全衛生部分，已經先裁處新台幣12萬元。

農曆新年即將來臨，台鐵肩負輸運旅客的重責大任，再加上剛剛經歷普悠瑪事件的教訓，每個環節都很重要。

勞動部今舉行108年全國北、中、南區同步歲末春安聯合檢查，北區由許銘春親自突襲台鐵七堵機務段，檢查後共發現9項違規。

中央社引述許銘春說，勞動條件部分，違規項目包含未給加班費、超時工作且當日工作結束到再工作前，並無至少12小時的休息時間、工作規則未經當地主管機關核備，這部分已移交給基隆市政府做後續裁處。

職業安全衛生部分，許銘春說，檢查發現16股道堆高機駕駛離開其位置，未拉起手煞車；機械工場電壓600伏特以下電氣設備前方，未有80公分以上的水平工作空間；冷氣維修室高壓氣體鋼瓶未有護蓋。

此外車輪切銷工場的捲揚機，未設有防止過捲裝置；8股道工作用階梯未設置扶手；通路上使用臨時配線或移動電線。

許銘春表示，職業安全衛生部分已經通知改善，並裁罰12萬元。

由於去(2018)年10月21日普悠瑪列車翻車事故的尤姓司機員，正好屬於七堵機務段員工。許銘春指出，根據檢查結果，司機員11月及12月的出勤狀況，都沒有問題。

圖/中央社