創作像在打太極！張耀煌「原位」個展共參禪　台大公舍現地揮毫

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣藝術家張耀煌在建於日治時期的台大公舍舉辦個展「原位」，帶來多件精彩作品，並於場地進行即興創作，讓觀眾一睹大師創作過程。

「原位」創造一場沈浸於藝術家工作室的體驗展覽，張耀煌使用展演的形式探索繪畫，結合東方傳統水墨，以及西方表現主義，用宛如氣功的繪畫技法形塑個人美學。



裝置結合藝術家草稿以及成品創作，曾於國際多處藝文展覽中展出（圖/台灣英文新聞）

藝術家將傳統中國水墨技法轉化為行為藝術，針對場域的獨特性進行現地製作，大筆揮毫融合太極的氣韻流動，讓觀眾得以進入他如詩如畫的宇宙，一窺大師創作。

這次，展出的8件作品可見張耀煌從過去到近代的脈絡，包含羅漢系列、流動的詩意、佛影系列等，其中具東方哲學的禪味濃厚的貫穿其中，尤其展覽選址於環境優美的台灣大學公共宿舍舉辦，更讓看展變成一種洗滌心靈的過程。

現年70歲的大師張耀煌近期個展包含2018年的「詩意流動」、義大利第12屆宣言展平行展（Manifesta12）、日本東京上野之美術館、韓國光州美術館等。「原位」展覽自即日起於台灣大學公共宿舍展出至27日止，開放大眾免費參觀。



張耀煌即興創作（圖/台灣英文新聞）



現地製作（圖/台灣英文新聞）