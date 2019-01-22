赴菲越旅遊染麻疹 今年累計5例創3年新高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）境外移入麻疹再添3例！疾管署公布，國內新增3例麻疹病例，年齡介於20多歲至30多歲，分別居住北部、中部及南部，近期曾至東南亞旅遊，中部和南部患者可傳染期間曾有大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒民眾當心。

疾管署表示，3名病例近期曾至菲律賓或越南旅遊於1月13日至15日間陸續發病、出疹日介於1月14日至17日。其中中部個案17日搭乘亞洲飛龍航空，於清晨1時入境桃園機場，並於上午6時10分乘坐通天巴士返回彰化；南部個案15日晚間17至19時曾前往瑞豐夜市。提醒曾於以上這些時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請戴口罩儘速就醫。

國內今（2019）年累計5例麻疹病例，均為境外移入病例，感染國家為菲律賓3例及越南2例。菲律賓去年截至11月病例數為前年同期4.7倍；越南自去年12月疫情上升，該國去年累計病例數為前年10倍以上。疾管署已對越南發出一級旅遊警示，菲律賓過去一直都是一級旅遊警示，如該國麻疹疫情持續蔓延，不排除再將警示向上提升。

疾管署提醒，麻疹傳染力強，民眾應按時帶幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；自麻疹流行地區返國後如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫及告知旅遊史。