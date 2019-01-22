美前國防官員撰文籲邀蔡英文赴美國會演說、與川普會面

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國玻璃心恐要再發作！美國國防部前官員包士可21日投書《國會山莊報》，呼籲川普總統與國會合作，邀請蔡英文總統赴美國國會發表演說。

早在去年「台灣旅行法」通過後，共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）就在一場聽證會上呼籲國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）應執行台旅法，讓蔡總統赴國會演說，並於白宮與川普會晤。

蓬佩奧當時僅婉轉回覆，了解這一法律的意義，包括此法的急迫性及期望達成的目標，而國會可以有極大信心，行政部門會持續遵行台旅法。

中央社報導，曾任國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco），21日在《國會山莊報》（The Hill）撰寫社論，呼籲聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發出邀請函，邀請蔡總統赴美國國會發表聯席演說。他並表示，川普政府也應與國會合作，核准發給蔡總統簽證。

除此之外，包士可指要展現兩黨、兩院及美國政府對台灣的支持，蔡總統理應獲邀赴白宮與川普會面。



包士可表示，邀請支持民主、自由，人權的世界領袖演說，是美國國會的傳統。在此之前的例子包括二戰期間對抗納粹的英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）、對抗共產政權的捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel）、挑戰種族隔離的南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）等人。



他還指出，裴洛西作為再次擔任議長的女性眾議員，這屆眾議院女議員人數也創歷史紀錄，她是特別適合接待亞洲目前唯一女性元首的人選，而國會也應樹立榜樣，邀請蔡總統演說，這是彰顯蔡總統與台灣人民應得的尊嚴對待。



包士可文中也認知，中國會對這樣的邀訪感到憤怒，但美國該是時候克服數十年來中國在台灣議題上所表達的不滿。



中央社報導，二戰期間， 時任國民政府軍事委員會委員長的蔣中正，派夫人蔣宋美齡於1943年2月訪美，爭取美國支持對日抗戰。蔣宋美齡當時赴國會發表演說，是亞洲女性的第一人，而蔣宋美齡不具官職，是以蔣中正個人使者的身分訪美。